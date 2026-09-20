El secreto | Capítulo 3
"No me pegará, ¿verdad?": Kader cree que Serhat la va a echar de casa y prepara su maleta
Convencida de que Serhat ya no la quiere después de decirle que su hermano Can le había dicho que se tocaba el pelo como su madre, la niña prepara su maleta.
Publicidad
Al regresar a casa, Zeynep se ha encontrado a Kader despierta y con toda su ropa preparada sobre la cama. La niña le ha confesado que la estaba esperando porque pensaba que las dos tendrían que marcharse de la mansión.
Tal y como le ha explicado, Sevim le ha dicho que, en cuanto Zeynep volviera, tendrían que hacer las maletas. Asustada, Kader no ha dudado en empezar a recoger todas sus cosas.
Zeynep ha intentado tranquilizarla desde el primer momento. "No nos vamos a ningún sitio. Nadie puede echarnos de aquí. Serhat no quiere que nos marchemos", le ha asegurado.
Sin embargo, la preocupación de Kader iba mucho más allá. La pequeña no ha podido evitar preguntarle si Serhat estaba enfadado con ella por haber contado el secreto. "No me pegará, ¿verdad?", ha preguntado.
Zeynep la ha abrazado y le ha prometido que nadie volvería a hacerle daño. "Aquí no va a pegarte nadie. Nadie te hará daño mientras yo esté contigo", le ha dicho con mucho cariño.
Publicidad