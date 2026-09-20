Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El secreto | Capítulo 3

"No me pegará, ¿verdad?": Kader cree que Serhat la va a echar de casa y prepara su maleta

Convencida de que Serhat ya no la quiere después de decirle que su hermano Can le había dicho que se tocaba el pelo como su madre, la niña prepara su maleta.

Kader cree que Serhat la va a echar de casa y prepara su maleta

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Al regresar a casa, Zeynep se ha encontrado a Kader despierta y con toda su ropa preparada sobre la cama. La niña le ha confesado que la estaba esperando porque pensaba que las dos tendrían que marcharse de la mansión.

Tal y como le ha explicado, Sevim le ha dicho que, en cuanto Zeynep volviera, tendrían que hacer las maletas. Asustada, Kader no ha dudado en empezar a recoger todas sus cosas.

Zeynep ha intentado tranquilizarla desde el primer momento. "No nos vamos a ningún sitio. Nadie puede echarnos de aquí. Serhat no quiere que nos marchemos", le ha asegurado.

Sin embargo, la preocupación de Kader iba mucho más allá. La pequeña no ha podido evitar preguntarle si Serhat estaba enfadado con ella por haber contado el secreto. "No me pegará, ¿verdad?", ha preguntado.

Zeynep la ha abrazado y le ha prometido que nadie volvería a hacerle daño. "Aquí no va a pegarte nadie. Nadie te hará daño mientras yo esté contigo", le ha dicho con mucho cariño.

Sevim estalla contra Zeynep y la acusa de querer acostarse con Serhat

Sevim estalla contra Zeynep y la acusa de querer acostarse con Serhat

Antena 3 » Series » El Secreto

Publicidad

Series

El gran teatro de Cihan: compra un falso testimonio para engañar a Zeynep y a Serhat

El gran teatro de Cihan: compra un falso testimonio para engañar a Zeynep y a Serhat

Sevim estalla contra Zeynep y la acusa de querer acostarse con Serhat

Sevim estalla contra Zeynep y la acusa de querer acostarse con Serhat

Kader cree que Serhat la va a echar de casa y prepara su maleta

"No me pegará, ¿verdad?": Kader cree que Serhat la va a echar de casa y prepara su maleta

Serhat lee la carta de Berrak
El secreto | Capítulo 3

"No sé si lo hice para vengarme de Serhat": la carta de Berrak en la que confiesa el error que cambió sus vidas

Los pescadores del ‘Minerva’ regresan a Bastuel tras dos años desaparecidos
Mejores momentos | Capítulo 1

Los pescadores del ‘Minerva’ regresan a Bastuel tras dos años desaparecidos

El miedo de Lucía ante el regreso de su marido: “No quiero que vuelva”
Mejores momentos | Capítulo 1

El miedo de Lucía ante el regreso de su marido: “No quiero que vuelva”

Dos años después del naufragio del Minerva, la Guardia Civil anuncia que cinco de sus pescadores han aparecido con vida. Una noticia que llena de esperanza a Bastuel, pero que despierta el miedo de Lucía.

Martina Cariddi desvela cómo vive Catalina su regreso a Galicia en Las hijas de la criada
Contenido exclusivo

Martina Cariddi desvela cómo vive Catalina su regreso a Galicia en Las hijas de la criada: “Está muy asqueada al principio”

La actriz analiza la actitud de su personaje tras volver a Punta do Bico y explica por qué le cuesta adaptarse a una vida completamente distinta a la que tenía en Cuba.

Fina y Bianca en el capítulo 654 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Fina, ante su decisión más difícil… ¿Bianca o Marta?

Serhat está dispuesto a perderlo todo, esta noche en El secreto

"Si acabo en la cárcel, que así sea": Serhat está dispuesto a perderlo todo, esta noche en El secreto

Gabriel

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: El ultimátum de Beatriz a Gabriel tras quedarse embarazada

Publicidad