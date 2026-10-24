¡Parejaza! La historia de amor de Recep Usta, de Hermanos, y Gizem Sevim, Ebru en El secreto

El secreto nos está haciendo disfrutar cada domingo con su intrigante trama y sus carismáticos personajes. Serhat, Zeynep y Kader se han robado nuestro corazón, pero otro personaje que nos resulta entrañable es Ebru.

Gizem Sevim es la actriz que da vida a la hermana de Zeynep en esta serie. Es una joven intérprete de 27 años que se ha hecho muy popular en Turquía gracias a sus papeles en exitosas series de televisión.

Gizem es muy activa en redes sociales. Acumula más de 700.000 seguidores en su cuenta de Instagram y gracias a eso hemos descubierto que su pareja también es actor… ¡y también nos conquistó en una serie que arrasó en Antena 3!

Se trata de Recep Usta, el encargado de dar vida a Berk en Hermanos. Él también ha conseguido consolidarse como un actor de éxito en Turquía y presume de amor y complicidad en redes sociales con su novia Gizem. ¡Las fotos y vídeos que comparten juntos no pueden ser más adorables!

Así era Berk en Hermanos

Berk fue uno de los personajes que más evolucionó a lo largo de la serie. Comenzó siendo un mal compañero con los Eren, pero enamorarse de Aybike lo convirtió en una mejor persona. El joven aprendió se sus errores y ayudó en todo lo que pudo a los Eren.

Berk pasó por momentos complicados en Hermanos. Perdió a su padre, descubrió que lo habían comprado cuando era un bebé y conoció a su hermana melliza ya de adolescente. Vamos, que al joven le pasó de todo.

Sin embargo, el final que nos regaló su personaje fue uno de los más bonitos de la serie. Se casó con Aybike y tuvo hijos con ella. ¡Se convirtió en un padrazo!