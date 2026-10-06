¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?

En menos de tres semanas se otorgará el Balón de Oro 2026, el trofeo que entrega anualmente la revista France Football desde 1956 y que acredita al mejor futbolista del mundo. Hasta 1995 el galardón era entregado a un futbolista europeo, una norma que cambió hace 31 años abriéndose a los jugadores del resto del mundo, siendo el liberiano George Weah el primer no europeo en hacerse con el Balón de Oro (1995).

France Football desveló el pasado martes 8 de septiembre a los 30 finalitas al Balón de Oro 2026, una lista en la que Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Rodri, Fabián Ruiz, Michael Olise, Leo Messi y Ousmane Dembélé figuran como lo grandes favoritos a hacerse con el prestigioso galardón. Este año, como principal novedad, la gala del Balón de Oro se celebrará en Londres, Inglaterra. De esta forma, será la primera edición del Balón de Oro organizada fuera de Francia desde la creación del premio en 1956, con la excepción de las ediciones del FIFA Balón de Oro celebradas entre 2010 y 2015 en Zúrich, Suiza.

La ceremonia se celebrará en Londres el lunes 26 de octubre y, al margen del Balón de Oro masculino y femenino, también se entregarán los Trofeos Koap, Yashin, Gerd Müller Johan Cruyff, Club del Año y Sócrates.

El plazo de votaciones al Balón de Oro se cerró el pasado lunes 28 de septiembre, unas votaciones en las que han emitido sus votos cien periodistas de las cien primeras federaciones del ranking FIFA, en el caso del Balón de Oro femenino son 50 periodistas. Cada elector ha elaborado una lista de 10 jugadores en orden de preferencia, a los que se les atribuyen los siguientes puntos: 15 al primero, 12 al segundo, 10 al tercero y, siguiendo en orden descendente con 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto. Los criterios de votación tienen en cuenta el rendimiento de cada jugador desde el 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026, día en el que se jugó la final del Mundial entre España y Argentina.

Criterios de votación para el Balón de Oro

France Football establece tres criterios a la hora de votar a los finalistas al Balón de Oro: Rendimiento individual, decisivo e impresionante; rendimiento colectivo y palmarés; y clase y juego limpio.

"No todos los criterios tienen el mismo peso. A la hora de votar, nuestros miembros del jurado deben tener en cuenta el reglamento establecido por France Football", indica Franca Football.

"El Balón de Oro se otorga basándose en tres pilares esenciales, por orden de importancia: rendimiento individual, logros del equipo, y clase combinada con juego limpio. Cada criterio tiene un peso significativo en la decisión final. Si bien la brillantez individual es primordial, el premio también valora el impacto que un jugador tiene en el éxito de su equipo. La combinación de talento, deportividad y excelencia competitiva define al ganador completo del Balón de Oro", aclara France Football

Los 30 finalistas al Balón de Oro

Jude Bellingham

Pau Cubarsí

Ousmane Dembélé

Marc Cucurella

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Gabriel

Erling Haaland

Harry Kane

Achraf Hakimi

Lamine Yamal

Khvicha Kvaratskhelia

Sadio Mané

Marquinhos

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

Lionel Messi

Michael Olise

Joao Neves

Willian Pacho

Julián Quiñones

Declan Rice

Rodri

Fabián Ruiz

William Saliba

Ferran Torres

Dayot Upamecano

Vinícius Jr.

Vitinha

En el palmares histórico, Leo Messi lidera de forma destacada con ocho Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), tres más de los alzado por Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017).

Michael Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten aparecen con tres Balones de Oro; y con dos están Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazario, Alfredo di Stefano, Kevin Keegan y Karl-Heinz Rummenigge.

¿Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro?

El Balón de Oro 2026 se entregará el lunes 26 de octubre a las 21:00 horas en una ceremonia en Londres, donde también se entregará el Balón de Oro femenino y los trofeos Kopa, Yashin, Gerd Müller, Johan Cruyff, Club del año y Sócrates.

La ceremonia del Balón de Oro se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del Balón de Oro, el ganador y todos los detalles de lo que ocurra en Londres.