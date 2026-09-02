Nueva serie turca
¿Qué harías si descubrieras que tu pareja te ha ocultado una hija durante seis años? Así comienza El secreto
Hay secretos que pueden cambiarlo todo. Eso es lo que le ocurre a Serhat, el protagonista de El secreto, cuando descubre que su esposa le ha ocultado una parte de su vida que nunca habría imaginado.
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Serhat está convencido de que conoce bien a Berrak. Llevan años juntos y tienen una familia aparentemente perfecta. Pero todo cambia cuando descubre que su mujer le ha ocultado que tiene una hija de seis años a la que él no conoce.
La niña se llama Kader y su aparición hace que Serhat empiece a hacerse preguntas. ¿Por qué Berrak nunca le habló de ella? ¿Quién es el padre de Kader? ¿Qué ha ocurrido durante todos estos años? Serhat quiere respuestas, pero Berrak no puede explicarle nada. Tras descubrirse la verdad, sufre un grave accidente y se queda en coma.
Mientras intenta entender qué ha pasado, Serhat se encuentra con Kader. La niña necesita ayuda y Zeynep, una joven florista, decide protegerla para evitar que termine en un orfanato. Sin buscarlo, acaba metiéndose de lleno en la vida de una familia que esconde mucho más de lo que parece.
Zeynep entra en la mansión Tecer como niñera y allí comienza a convivir con Serhat y con el resto de la familia. Para poder quedarse junto a Kader tiene que hacer creer que la niña es su hermana pequeña. Una mentira que, tarde o temprano, puede quedar al descubierto.
Serhat, por su parte, no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Quiere saber toda la verdad sobre Berrak y sobre el pasado que su mujer ha mantenido oculto durante seis años. Y cuanto más busca, más preguntas aparecen.
Así comienza El secreto, la nueva serie turca de Antena 3, que llega este domingo, 6 de septiembre, a las 22:00 horas. Después, los espectadores podrán disfrutar del penúltimo capítulo de Una nueva vida. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Serhat?
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