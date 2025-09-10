Tura consigue su objetivo: Rengin se convierte en jefa médica tras la destitución de Timur

La alianza entre Tura y Rengin va de viento en popa. El director del hospital ha cumplido su promesa de hacer todo lo posible para destituir a Timur y convertirla en jefa médica. “Queremos que la gestión del hospital sea imparcial y justa. Por eso, he elegido alguien en quién confío plenamente”, ha anunciado al equipo durante la presentación oficial de Rengin en su nuevo cargo.

Los residentes se han quedado sorprendidos ante la noticia. Yildirim, por su parte, no ha podido contener su preocupación. Sabe que, si está en la plantilla del hospital hoy, se lo debe a Timur.

Mientras tanto, Rengin no puede estar más ilusionada. "Hoy marcaremos un antes y un después. Dejaremos atrás el entorno caótico en el que nos hemos atascado", ha sido su primera declaración como jefa médica.

Sin embargo, Tura no parece ser el tipo de persona que va a dejar que ella se olvide de este ‘favor’…¿le pedirá algo a cambio?