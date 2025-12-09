“Es hora de que te vayas": Bahar castiga a Uras y lo echa de casa tras recordarle la infidelidad de Timur

Bahar ha entrado en la habitación después de que Seren saliera hecha polvo. Al ver a Uras hundido, no ha dicho ni una palabra: ha ido directa al armario, ha sacado una maleta y ha empezado a llenarla.

Para ella es una situación devastadora. Como madre, la destroza. Pero como mujer, no puede mirar hacia otro lado. Su hijo ha traicionado a su esposa, y si ella lo disculpara, estaría traicionando también su propia historia.

Mientras hacía la maleta, Bahar ha recordado el golpe más doloroso de su vida: la infidelidad de Timur. “Se iba de viaje por trabajo. Yo le hacía la maleta, le planchaba todo. Lo hacía para que estuviera guapo delante de sus compañeros”, ha empezado a decirle a su hijo.

Conteniendo las lágrimas, ha explicado cómo preparaba cada detalle con cariño: calcetines, cinturones, ropa interior… Creía que era para su imagen profesional, cuando en realidad lo estaba dejando impecable para verse con otra. “Era yo quien os compraba los regalos. Él nunca os compró nada, se iba a ver a Rengin”, ha confesado, sin poder esconder la rabia.

Uras, roto, apenas podía hablar. Entonces Bahar ha rematado: “Cuando tu padre me fue infiel, ¿sabes qué dijiste? ‘Es hora de que te vayas’. Y ahora yo te digo lo mismo”. Él se ha negado, diciéndole que esa también es su casa y que, sobre todas las cosas, él es su hijo. Pero Bahar ha sido más dura aún: “Esta casa es de los que conocen la lealtad y el amor incondicional. Tú no puedes estar aquí”.

Así, habiéndolo perdido todo, Uras ha entendido que ya no tenía sitio en el hogar que su madre siempre protegió. Su desliz con Maral le ha costado a la vez a su esposa y a su familia.