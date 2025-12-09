Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 453

Beltrán amenaza a Cristina e insiste en que vuelva con él: “Te vas a arrepentir de esto toda la vida”

Luz sale en defensa de la perfumista al ser testigo de las amenazas del joven.

Beltrán amenaza a Cristina e insiste en que vuelva con él: “Te vas a arrepentir de esto toda la vida”

Publicidad

Beltrán se ha presentado en el laboratorio de Cristina. Una vez más. Él no ha querido rendirse tan fácilmente y a pesar de que nada más verlo la perfumista le ha ordenado que se fuera, él ha seguido insistiendo “perdóname, por favor”.

Cristina ha explotado. Está completamente harta de que Beltrán siga insistiendo a pesar de que ella le ha advertido múltiples veces que se largue de su vida. Él, viendo su negativa, ha explotado lleno de rabia, “eres una engreída y te vas a quedar más sola que la una”. Y con actitud violenta ha empezado a amenazarla, “te vas a arrepentir toda tu vida”. Cristina en shock se ha hecho pequeñita y no ha sabido cómo actuar frente a la actitud injustificable de su expareja.

Justo entonces ha entrado Luz muy seria en el laboratorio preguntando que es lo que estaba pasando. Beltrán ha intentado disimular, pero Cristina ha roto a llorar, “ha venido a amenazarme porque no quiero volver con él”.

Así Luz le ha gritado que se largara y finalmente a surtido efecto, pero el exnovio de Cristina se ha llevado un frasco de Tolueno del laboratorio… ¿qué pretenderá hacer con él?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Beltrán amenaza a Cristina e insiste en que vuelva con él: “Te vas a arrepentir de esto toda la vida”

Beltrán amenaza a Cristina e insiste en que vuelva con él: “Te vas a arrepentir de esto toda la vida”

Maripaz pierde el control con un niño de la casa cuna y se justifica mintiendo ante las acusaciones de Claudia

Maripaz pierde el control con un niño de la casa cuna y se justifica mintiendo ante las acusaciones de Claudia

¡La vida de Gema está en peligro! Luz le sugiere la opción de abortar

¡La vida de Gema está en peligro! Luz le sugiere la opción de abortar

Parla se convierte en el único apoyo de Uras tras perderlo todo
Renacer 8 de diciembre

“Todo el mundo comete errores”: Parla se convierte en el único apoyo de Uras tras perderlo todo

Abidin anuncia delante de todos que se casará con Aysel
Una nueva vida

Suna estalla de celos y lo paga caro: Abidin anuncia delante de todos que se casará con Aysel

Avance Renacer
Avance

“¡Tenemos que borrar los vídeos!”: Uras y Maral temen ser expulsados del hospital esta noche en Renacer

La tensión aumenta en el hospital: Seren no piensa detenerse y las imágenes de seguridad podrían dejar sin defensa a Uras y Maral.

Bahar se interpone entre Uras y Seren en una brutal pelea por sus nietos
Renacer 8 de diciembre

Bahar se interpone entre Uras y Seren en una brutal pelea por sus nietos: “Me enfrentaré a quien haga falta”

Bahar saca toda su fuerza como madre y abuela. Tras ver a Uras y Seren enfrentados por los niños, se coloca entre ellos y deja claro que su familia no volverá a romperse.

Bahar castiga a Uras y lo echa de casa tras recordarle la infidelidad de Timur

“Es hora de que te vayas": Bahar castiga a Uras y lo echa de casa tras recordarle la infidelidad de Timur

Seren aparta a Uras de su vida tras un enfrentamiento cargado de dolor

¡Ni perdona ni olvida! Seren aparta a Uras de su vida tras un enfrentamiento cargado de dolor

Bahar impide que Seren abandone la mansión y la elige por encima de Uras

Bahar impide que Seren abandone la mansión y la elige por encima de Uras: “Mi hija tiene que estar a mi lado”

Publicidad