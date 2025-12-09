Capítulo 453
Beltrán amenaza a Cristina e insiste en que vuelva con él: “Te vas a arrepentir de esto toda la vida”
Luz sale en defensa de la perfumista al ser testigo de las amenazas del joven.
Beltrán se ha presentado en el laboratorio de Cristina. Una vez más. Él no ha querido rendirse tan fácilmente y a pesar de que nada más verlo la perfumista le ha ordenado que se fuera, él ha seguido insistiendo “perdóname, por favor”.
Cristina ha explotado. Está completamente harta de que Beltrán siga insistiendo a pesar de que ella le ha advertido múltiples veces que se largue de su vida. Él, viendo su negativa, ha explotado lleno de rabia, “eres una engreída y te vas a quedar más sola que la una”. Y con actitud violenta ha empezado a amenazarla, “te vas a arrepentir toda tu vida”. Cristina en shock se ha hecho pequeñita y no ha sabido cómo actuar frente a la actitud injustificable de su expareja.
Justo entonces ha entrado Luz muy seria en el laboratorio preguntando que es lo que estaba pasando. Beltrán ha intentado disimular, pero Cristina ha roto a llorar, “ha venido a amenazarme porque no quiero volver con él”.
Así Luz le ha gritado que se largara y finalmente a surtido efecto, pero el exnovio de Cristina se ha llevado un frasco de Tolueno del laboratorio… ¿qué pretenderá hacer con él?
