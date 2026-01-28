“Me volví mala por amor”: Naz justifica su obsesión y ataca a Bahar antes de irse

Naz ha aparecido en el hospital pidiendo cinco minutos para hablar. Bahar, siendo tan buena como siempre, la ha llevado a su consulta y le ha preguntado con cariño si se encontraba mejor. Entonces, Naz ha confesado que tiene un trastorno que empeoró cuando murió su padre y que se ha vuelto una "mala persona”.

Bahar se ha quedado callada y en shock cuando la chef ha empezado a defender su relación con Evren. Naz ha dicho que no se arrepiente de amarle tanto y ha definido su obsesión como "amor verdadero". Según ella, amar de verdad es ser capaz de convertirse en alguien malo por el otro. Bahar, al escuchar esta locura, le ha contestado que si llama amor a algo tan enfermizo es que debe seguir con su medicación.

Antes de irse, Naz le ha dicho que Evren necesita un amor de verdad y no una relación llena de condiciones y dudas como la que tiene con ella. Luego, se ha marchado dejando claro que, aunque sabe que no puede recuperarlo, sigue vigilando cada paso que da Bahar.