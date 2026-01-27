Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 27 de enero

Evren se enfrenta a su dolor mientras la vida sigue en el hospital: “No perdonaré nunca a Naz”

Tras descubrir las mentiras de la chef sobre su supuesto hijo, el cirujano tiene claro que nunca podrá perdonarla.

Evren se enfrenta a su dolor mientras la vida sigue en el hospital: “No perdonaré nunca a Naz”

Publicidad

Evren está viviendo su momento más oscuro. Tras enterrar al bebé que creía su hijo y descubrir que todo fue un engaño de Naz, el médico se ha sincerado con Bahar en un rincón del hospital donde la vida y la muerte se dan la mano.

Mientras observan la recuperación de los quintillizos, Bahar ha intentado consolarlo: “Los bebés están mejorando. Es un milagro y es gracias a ti”. Pero Evren no puede sentir alegría. Aunque ve que los pequeños están mejor, él mismo ha reconocido que ahora es quien más necesita un milagro para sanar su corazón.

Entonces, ha salido el tema de Naz. El cirujano le ha confesado a Bahar que, a pesar de todo, ha llegado a entender su dolor, aunque ha reconocido que no lo ha conseguido del todo.

Con el corazón roto, Evren ha dicho que tanto él como Naz han tenido lo que merecían por sus errores, pero no puede olvidar la mayor de las injusticias. “El bebé era inocente. No había hecho nada. Por eso no la perdonaré nunca”, ha confesado con amargura. Unas palabras que dejan claro que, aunque los milagros ocurran en el hospital, la herida que Naz ha dejado en su vida tardará mucho tiempo en cerrar.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“Eres una de mis mejores amigas”: el perdón de Bahar a Rengin antes de su operación más difícil

“Eres una de mis mejores amigas”: el perdón de Bahar a Rengin antes de su operación más difícil

“Para mí ya estás muerta”: Parla destroza a Rengin por ocultarle su enfermedad

“Para mí ya estás muerta”: Parla destroza a Rengin por ocultarle su enfermedad

El sacrificio más doloroso de Rengin: aleja a Caglar de su vida para evitar que sufra

El sacrificio más doloroso de Rengin: aleja a Caglar de su vida para evitar que sufra

“No puede dejar a Parla sola”: Bahar suplica un milagro tras el diagnóstico de Rengin
Renacer 27 de enero

“No puede dejar a Parla sola”: Bahar suplica un milagro tras el diagnóstico de Rengin

Evren se enfrenta a su dolor mientras la vida sigue en el hospital: “No perdonaré nunca a Naz”
Renacer 27 de enero

Evren se enfrenta a su dolor mientras la vida sigue en el hospital: “No perdonaré nunca a Naz”

El regalo de Parla que Rengin promete no quitarse jamás: "Me haces muy feliz"
Demuestra su amor

El regalo de Parla que Rengin promete no quitarse jamás: "Me haces muy feliz"

Cena casera, flores y un regalo lleno de significado. Lo que Parla no sabe es que su madre está callándose una verdad que le pesa demasiado.

Octavio, en el punto de mira
¡Los repasamos!

Los crímenes atribuidos a Octavio Oramas en La Encrucijada: una lista negra llena de verdades y mentiras

La sombra de Octavio Oramas se proyecta sobre algunos de los crímenes más oscuros de La Encrucijada, ya fueran cometidos por él, ordenados en silencio o asumidos para proteger a otros. Esta es la lista definitiva de los pecados que marcaron su reinado en Oramas.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina llega a Perfumerías De la Reina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina llega a Perfumerías De la Reina

Capítulo 485 de Sueños de libertad; 27 de enero: Luz prohíbe a Begoña abandonar la casa de la Reina

Capítulo 485 de Sueños de libertad; 27 de enero: Luz prohíbe a Begoña abandonar la casa de la Reina

Gabriel vuelve a rechazar a María y esta le amenaza: “Sé muchas cosas de ti que podrían hundirte”

Gabriel vuelve a rechazar a María y esta le amenaza: “Sé muchas cosas de ti que podrían hundirte”

Publicidad