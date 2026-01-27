Evren se enfrenta a su dolor mientras la vida sigue en el hospital: “No perdonaré nunca a Naz”

Evren está viviendo su momento más oscuro. Tras enterrar al bebé que creía su hijo y descubrir que todo fue un engaño de Naz, el médico se ha sincerado con Bahar en un rincón del hospital donde la vida y la muerte se dan la mano.

Mientras observan la recuperación de los quintillizos, Bahar ha intentado consolarlo: “Los bebés están mejorando. Es un milagro y es gracias a ti”. Pero Evren no puede sentir alegría. Aunque ve que los pequeños están mejor, él mismo ha reconocido que ahora es quien más necesita un milagro para sanar su corazón.

Entonces, ha salido el tema de Naz. El cirujano le ha confesado a Bahar que, a pesar de todo, ha llegado a entender su dolor, aunque ha reconocido que no lo ha conseguido del todo.

Con el corazón roto, Evren ha dicho que tanto él como Naz han tenido lo que merecían por sus errores, pero no puede olvidar la mayor de las injusticias. “El bebé era inocente. No había hecho nada. Por eso no la perdonaré nunca”, ha confesado con amargura. Unas palabras que dejan claro que, aunque los milagros ocurran en el hospital, la herida que Naz ha dejado en su vida tardará mucho tiempo en cerrar.