“Para mí ya estás muerta”: Parla destroza a Rengin por ocultarle su enfermedad

Parla se ha enterado de la peor forma posible de que su madre tiene un tumor. Tras escuchar a Uras hablando con Maral sobre la gravedad de la ginecóloga, ha ido a la azotea para enfrentarse a ella.

Muerta de miedo y de rabia, Parla ha perdido el control al verla. “Te vas a morir. Estás muriendo y no ibas a contármelo”, le ha gritado a Rengin nada más verla. Aunque la ginecóloga ha intentado calmarla y explicarle que buscaba el momento para decírselo, Parla no ha querido escuchar sus excusas. Le ha echado en cara que le mintiera con lo de la tensión y le ha gritado que ninguna madre le ocultaría algo así a su hija.

El enfrentamiento ha sido durísimo y lleno de reproches. Parla, rota por el dolor, le ha dicho que la va a dejar sola como siempre y que para ella ya está muerta. “Te odio, mamá”, le ha soltado antes de marcharse. Rengin ha intentado seguirla, pero la dureza de esas palabras y el avance de su enfermedad la han dejado sin fuerzas.

Justo después de que su hija se fuera, Rengin ha empezado a marearse y ha gritado que se caía. Bahar ha tenido que sostenerla rápido mientras todos los presentes miraban asustados. ¿Qué pasará ahora? ¿Habrá un milagro para Rengin tras la operación?