Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 27 de enero

“Para mí ya estás muerta”: Parla destroza a Rengin por ocultarle su enfermedad

Al descubrir que su madre se está muriendo, la joven se ha roto por completo y le ha gritado que para ella ya no existe, dejando a la doctora hundida y sin fuerzas para seguir luchando.

“Para mí ya estás muerta”: Parla destroza a Rengin por ocultarle su enfermedad

Publicidad

Parla se ha enterado de la peor forma posible de que su madre tiene un tumor. Tras escuchar a Uras hablando con Maral sobre la gravedad de la ginecóloga, ha ido a la azotea para enfrentarse a ella.

Muerta de miedo y de rabia, Parla ha perdido el control al verla. “Te vas a morir. Estás muriendo y no ibas a contármelo”, le ha gritado a Rengin nada más verla. Aunque la ginecóloga ha intentado calmarla y explicarle que buscaba el momento para decírselo, Parla no ha querido escuchar sus excusas. Le ha echado en cara que le mintiera con lo de la tensión y le ha gritado que ninguna madre le ocultaría algo así a su hija.

El enfrentamiento ha sido durísimo y lleno de reproches. Parla, rota por el dolor, le ha dicho que la va a dejar sola como siempre y que para ella ya está muerta. “Te odio, mamá”, le ha soltado antes de marcharse. Rengin ha intentado seguirla, pero la dureza de esas palabras y el avance de su enfermedad la han dejado sin fuerzas.

Justo después de que su hija se fuera, Rengin ha empezado a marearse y ha gritado que se caía. Bahar ha tenido que sostenerla rápido mientras todos los presentes miraban asustados. ¿Qué pasará ahora? ¿Habrá un milagro para Rengin tras la operación?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“Eres una de mis mejores amigas”: el perdón de Bahar a Rengin antes de su operación más difícil

“Eres una de mis mejores amigas”: el perdón de Bahar a Rengin antes de su operación más difícil

“Para mí ya estás muerta”: Parla destroza a Rengin por ocultarle su enfermedad

“Para mí ya estás muerta”: Parla destroza a Rengin por ocultarle su enfermedad

El sacrificio más doloroso de Rengin: aleja a Caglar de su vida para evitar que sufra

El sacrificio más doloroso de Rengin: aleja a Caglar de su vida para evitar que sufra

“No puede dejar a Parla sola”: Bahar suplica un milagro tras el diagnóstico de Rengin
Renacer 27 de enero

“No puede dejar a Parla sola”: Bahar suplica un milagro tras el diagnóstico de Rengin

Evren se enfrenta a su dolor mientras la vida sigue en el hospital: “No perdonaré nunca a Naz”
Renacer 27 de enero

Evren se enfrenta a su dolor mientras la vida sigue en el hospital: “No perdonaré nunca a Naz”

El regalo de Parla que Rengin promete no quitarse jamás: "Me haces muy feliz"
Demuestra su amor

El regalo de Parla que Rengin promete no quitarse jamás: "Me haces muy feliz"

Cena casera, flores y un regalo lleno de significado. Lo que Parla no sabe es que su madre está callándose una verdad que le pesa demasiado.

Octavio, en el punto de mira
¡Los repasamos!

Los crímenes atribuidos a Octavio Oramas en La Encrucijada: una lista negra llena de verdades y mentiras

La sombra de Octavio Oramas se proyecta sobre algunos de los crímenes más oscuros de La Encrucijada, ya fueran cometidos por él, ordenados en silencio o asumidos para proteger a otros. Esta es la lista definitiva de los pecados que marcaron su reinado en Oramas.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina llega a Perfumerías De la Reina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina llega a Perfumerías De la Reina

Capítulo 485 de Sueños de libertad; 27 de enero: Luz prohíbe a Begoña abandonar la casa de la Reina

Capítulo 485 de Sueños de libertad; 27 de enero: Luz prohíbe a Begoña abandonar la casa de la Reina

Gabriel vuelve a rechazar a María y esta le amenaza: “Sé muchas cosas de ti que podrían hundirte”

Gabriel vuelve a rechazar a María y esta le amenaza: “Sé muchas cosas de ti que podrían hundirte”

Publicidad