“No puede dejar a Parla sola”: Bahar suplica un milagro tras el diagnóstico de Rengin

La doctora ha entrado en el despacho buscando respuestas. Al ver a Harun y a Cagla tan cabizbajos, ha sentido que algo grave pasaba. El jefe médico ha intentado esquivar sus preguntas al principio, pero la insistencia de Bahar le ha obligado a confesar lo peor: Rengin tiene un tumor cerebral muy grave, un glioblastoma.

Ante esta noticia, Bahar se ha roto. No podía creer que los resultados fueran ciertos y le ha pedido a Harun que revisara las imágenes una vez más, convencida de que tenía que haber un error. Le parecía imposible que una ginecóloga del hospital estuviera tan enferma sin que nadie se hubiera dado cuenta antes.

Harun le ha explicado entonces la crueldad de esta enfermedad, que crece en silencio y da la cara de golpe. Según el jefe médico, este tumor avanza sin avisar hasta que empiezan los desmayos, los “apagones” y las pérdidas de conocimiento que ahora sufre Rengin.

Entre lágrimas, Bahar se ha puesto muy nerviosa y ha empezado a repetir que Rengin se curará porque no puede dejar a su hija sola. Harun ha tenido que calmarla mientras ella insistía, desesperada, en que no va a dejarlos. ¿Habrá un milagro para la madre de Parla?