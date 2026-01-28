Antena3
Renacer 27 de enero

El sacrificio más doloroso de Rengin: aleja a Caglar de su vida para evitar que sufra

Rengin ha tomado una decisión radical para proteger su secreto. A pesar de su enfermedad, la ginecóloga ha decidido alejar a Caglar de su vida para evitar que sufra, fingiendo que ya no siente nada por él.

Cagla ha ido a buscarla muy temprano porque no se creía la excusa de la tensión del día anterior. Ha intentado que ella fuera sincera y le ha preguntado de qué tenía miedo. Sin embargo, Rengin ha negado que le pasara algo malo, aunque por dentro estuviera aterrada por su tumor.

Él le ha dicho que sabía perfectamente que se estaba alejando por algún motivo oculto. Ante la insistencia de Caglar, Rengin ha tenido que ser muy dura para que él se marchara. Le ha confesado que, aunque pensaba que podrían ser felices juntos, se ha dado cuenta de que es mejor no volver a verse más.

Con el corazón en un puño, Rengin se ha despedido de él para siempre. Le ha pedido perdón y le ha dicho adiós, dejándolo completamente confundido y solo. Ha preferido romperle el corazón ahora antes que dejar que él sea testigo de cómo su salud se apaga día tras día.

Cena casera, flores y un regalo lleno de significado. Lo que Parla no sabe es que su madre está callándose una verdad que le pesa demasiado.

