Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 27 de enero

“Moriremos juntos”: Bahar y Evren desafían a una bomba mientras Rengin entra en parada

Mientras Bahar y Evren se jugaban la vida con una bomba, en el quirófano de al lado, Rengin se ha quedado sin pulso. El destino de los protagonistas pende de un hilo.

“Moriremos juntos”: Bahar y Evren desafían a una bomba mientras Rengin entra en parada

Publicidad

La tensión ha empezado en el quirófano donde un paciente tenía un artefacto explosivo en su cuerpo. El especialista en bombas ha pedido a todo el mundo que saliera, pero Bahar y Evren se han negado a abandonar al paciente y el uno al otro. “Si tenemos una oportunidad, la tendremos juntos. Y si no, moriremos juntos”, le ha dicho Evren a Bahar mientras se daban fuerzas recordando a sus seres queridos.

Sin embargo, cuando parecía que lo habían logrado, el horror ha estallado y una fuerte explosión ha hecho saltar todo por los aires. A pocos metros de allí, la situación era igual de desesperada. Rengin ha sufrido una parada cardíaca en mitad de su operación cerebral.

Harun, fuera de sí, ha intentado reanimarla una y otra vez sin éxito. “¡Rengin, responde! ¡Se lo prometiste a tu hija!”, le ha gritado el cirujano mientras le administraba adrenalina y le daba masajes en el corazón.

A pesar de los esfuerzos de Harun y de las súplicas de los enfermeros para que parara, Rengin no ha respondido. El monitor ha seguido marcando una línea plana mientras el humo de la explosión de al lado ha empezado a llenarlo todo.

¿Habrán sobrevivido Bahar y Evren a la bomba? ¿Logrará el corazón de Rengin volver a latir o es el final definitivo para ella? Lo descubriremos en el próximo capítulo de Renacer.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“Moriremos juntos”: Bahar y Evren desafían a una bomba mientras Rengin entra en parada

“Moriremos juntos”: Bahar y Evren desafían a una bomba mientras Rengin entra en parada

“Me volví mala por amor”: Naz justifica su obsesión y ataca a Bahar antes de irse

“Me volví mala por amor”: Naz justifica su obsesión y ataca a Bahar antes de irse

“Eres una de mis mejores amigas”: el perdón de Bahar a Rengin antes de su operación más difícil

“Eres una de mis mejores amigas”: el perdón de Bahar a Rengin antes de su operación más difícil

“Para mí ya estás muerta”: Parla destroza a Rengin por ocultarle su enfermedad
Renacer 27 de enero

“Para mí ya estás muerta”: Parla destroza a Rengin por ocultarle su enfermedad

El sacrificio más doloroso de Rengin: aleja a Caglar de su vida para evitar que sufra
Renacer 27 de enero

El sacrificio más doloroso de Rengin: aleja a Caglar de su vida para evitar que sufra

“No puede dejar a Parla sola”: Bahar suplica un milagro tras el diagnóstico de Rengin
Renacer 27 de enero

“No puede dejar a Parla sola”: Bahar suplica un milagro tras el diagnóstico de Rengin

En medio de un ataque de nervios, la doctora ha presionado a Harun para encontrar una solución, repitiendo una y otra vez que Rengin tiene que luchar por su hija.

Evren se enfrenta a su dolor mientras la vida sigue en el hospital: “No perdonaré nunca a Naz”
Renacer 27 de enero

Evren se enfrenta a su dolor mientras la vida sigue en el hospital: “No perdonaré nunca a Naz”

Tras descubrir las mentiras de la chef sobre su supuesto hijo, el cirujano tiene claro que nunca podrá perdonarla.

El regalo de Parla que Rengin promete no quitarse jamás: "Me haces muy feliz"

El regalo de Parla que Rengin promete no quitarse jamás: "Me haces muy feliz"

Octavio, en el punto de mira

Los crímenes atribuidos a Octavio Oramas en La Encrucijada: una lista negra llena de verdades y mentiras

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina llega a Perfumerías De la Reina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina llega a Perfumerías De la Reina

Publicidad