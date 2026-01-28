“Moriremos juntos”: Bahar y Evren desafían a una bomba mientras Rengin entra en parada

La tensión ha empezado en el quirófano donde un paciente tenía un artefacto explosivo en su cuerpo. El especialista en bombas ha pedido a todo el mundo que saliera, pero Bahar y Evren se han negado a abandonar al paciente y el uno al otro. “Si tenemos una oportunidad, la tendremos juntos. Y si no, moriremos juntos”, le ha dicho Evren a Bahar mientras se daban fuerzas recordando a sus seres queridos.

Sin embargo, cuando parecía que lo habían logrado, el horror ha estallado y una fuerte explosión ha hecho saltar todo por los aires. A pocos metros de allí, la situación era igual de desesperada. Rengin ha sufrido una parada cardíaca en mitad de su operación cerebral.

Harun, fuera de sí, ha intentado reanimarla una y otra vez sin éxito. “¡Rengin, responde! ¡Se lo prometiste a tu hija!”, le ha gritado el cirujano mientras le administraba adrenalina y le daba masajes en el corazón.

A pesar de los esfuerzos de Harun y de las súplicas de los enfermeros para que parara, Rengin no ha respondido. El monitor ha seguido marcando una línea plana mientras el humo de la explosión de al lado ha empezado a llenarlo todo.

¿Habrán sobrevivido Bahar y Evren a la bomba? ¿Logrará el corazón de Rengin volver a latir o es el final definitivo para ella? Lo descubriremos en el próximo capítulo de Renacer.