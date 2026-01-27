“Dejaremos el pasado tras esa puerta”: el pacto de honor de Bahar para lograr el milagro en quirófano

En el quirófano ya estaba todo listo. La madre estaba preparada y, alrededor, cada equipo esperaba su momento para atender a cada bebé en cuanto naciera. Y mientras empezaba el parto, se ha escuchado la voz de Bahar, como si se lo estuviera diciendo a sí misma.

“Hoy será uno de esos días. Dejaremos todo tras esa puerta”, se ha dicho. “Nuestros traumas del pasado. Nuestros amores no realizados. Nuestros celos, nuestra rabia, nuestras peleas”.

El doctor Evren, por su parte, ha intentado tranquilizar a la madre: “No se preocupe. Los bebés y usted están en buenas manos. Tranquila. Todo está bajo control”, le ha repetido, mientras los equipos se movían para recibir a sus hijos en cuanto salieran.

Entre indicaciones, Bahar ha ido asignando: “Quedo con el segundo bebé, doctor Reha. Prepárese”. Y a la vez, por dentro, se repetía lo que la había traído hasta ahí: “No es nuestra profesión lo que es sagrado. Es la gente por la que hacemos esos sacrificios”.

Y mientras se veía el parto, los bebés naciendo y los equipos recibiéndolos uno a uno, el pensamiento de Bahar lo ha resumido todo: “Lo que escribimos en el relato de la vida es sagrado. Como cada vida que salvamos. Para eso trabajan los médicos. Para salvar esa vida única”.