Renacer 27 de enero

“Eres una de mis mejores amigas”: el perdón de Bahar a Rengin antes de su operación más difícil

El hospital se ha detenido para vivir uno de los momentos más emocionantes. Rengin ha entrado en quirófano para operarse de su tumor, pero antes ha sellado la paz con Bahar y ha recibido una promesa de Harun.

“Eres una de mis mejores amigas”: el perdón de Bahar a Rengin antes de su operación más difícil

Rengin le ha recordado a Bahar que confía ciegamente en ella para cuidar de Parla y de sus bienes. Bahar, intentando que la ginecóloga no estuviera tan triste, le ha seguido el juego diciendo que le haría la vida imposible a su hija como en el cuento de la Cenicienta. Las dos se han reído en un instante de complicidad que nadie imaginaba hace unos meses.

Pero la charla se ha vuelto seria cuando Rengin le ha preguntado si de verdad la había perdonado. Bahar, con total sinceridad, le ha dicho que todo lo malo quedó atrás hace siglos. “Eres una de mis mejores amigas”, le ha confesado, dejando claro que ahora son inseparables. Rengin se ha emocionado mucho y le ha dado las gracias antes de prepararse para lo peor.

En ese momento ha entrado Harun en la habitación para llevarse a su paciente. Rengin ha admitido que es muy extraño estar en la cama del hospital después de tantos años siendo ella la doctora. Harun la ha tranquilizado y le ha dado las últimas novedades sobre el tumor. Le ha prometido que dejará todo limpio y que no habrá daños en su habla ni en su cerebro. “Hoy no soy solo tu cirujano, soy tu amigo y nunca abandono a mis amigos”, le ha dicho antes de llevarla hacia el quirófano.

“No puede dejar a Parla sola”: Bahar suplica un milagro tras el diagnóstico de Rengin
Cena casera, flores y un regalo lleno de significado. Lo que Parla no sabe es que su madre está callándose una verdad que le pesa demasiado.

Los crímenes atribuidos a Octavio Oramas en La Encrucijada: una lista negra llena de verdades y mentiras

La sombra de Octavio Oramas se proyecta sobre algunos de los crímenes más oscuros de La Encrucijada, ya fueran cometidos por él, ordenados en silencio o asumidos para proteger a otros. Esta es la lista definitiva de los pecados que marcaron su reinado en Oramas.

