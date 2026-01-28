“Eres una de mis mejores amigas”: el perdón de Bahar a Rengin antes de su operación más difícil

Rengin le ha recordado a Bahar que confía ciegamente en ella para cuidar de Parla y de sus bienes. Bahar, intentando que la ginecóloga no estuviera tan triste, le ha seguido el juego diciendo que le haría la vida imposible a su hija como en el cuento de la Cenicienta. Las dos se han reído en un instante de complicidad que nadie imaginaba hace unos meses.

Pero la charla se ha vuelto seria cuando Rengin le ha preguntado si de verdad la había perdonado. Bahar, con total sinceridad, le ha dicho que todo lo malo quedó atrás hace siglos. “Eres una de mis mejores amigas”, le ha confesado, dejando claro que ahora son inseparables. Rengin se ha emocionado mucho y le ha dado las gracias antes de prepararse para lo peor.

En ese momento ha entrado Harun en la habitación para llevarse a su paciente. Rengin ha admitido que es muy extraño estar en la cama del hospital después de tantos años siendo ella la doctora. Harun la ha tranquilizado y le ha dado las últimas novedades sobre el tumor. Le ha prometido que dejará todo limpio y que no habrá daños en su habla ni en su cerebro. “Hoy no soy solo tu cirujano, soy tu amigo y nunca abandono a mis amigos”, le ha dicho antes de llevarla hacia el quirófano.