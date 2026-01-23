Antena3
Rengin lucha por vivir mientras una explosión sacude el hospital en los próximos capítulos

Se acercan los últimos capítulos de Renacer y la tragedia golpea a todos los protagonistas a la vez. Mientras Harun intenta salvar a Rengin en una operación desesperada, Bahar y Evren se enfrentan a una muerte segura en el quirófano de al lado.

La situación en el hospital es crítica. Harun opera a Rengin a vida o muerte tras descubrir su tumor cerebral, pero las noticias no son buenas: ella no responde. Los monitores pitan sin parar y los médicos entran en pánico: “Venga, venga. No responde. ¡La perdemos!”, gritan mientras Harun lucha por no perderla.

Pero el horror no termina ahí. En la sala de al lado, Bahar y Evren descubren que un paciente tiene un explosivo casero dentro de su cuerpo. Es una bomba que puede estallar en cualquier momento. “El más mínimo movimiento podría detonarlo”, advierten los expertos.

A pesar de que el hospital es evacuado, Bahar y Evren deciden no abandonar al paciente y se quedan juntos frente al peligro. De repente, todo salta por los aires. Una explosión brutal destroza el quirófano y deja a nuestros protagonistas al borde de la muerte.

El lunes y martes a las 23:00h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.

