Uras se instala en la mansión con Maral ya como su esposa: ¡Seren y Bahar, en shock!

Lo que iba a ser una cena de reconciliación y alegría se ha transformado en el momento más tenso de la familia.

Uras ha cumplido su promesa de volver a casa, pero no lo ha hecho solo: ha entrado por la puerta de la mano de Maral y la ha presentado ante todos como su mujer.

Este anuncio ha caído como un jarro de agua fría, especialmente porque, apenas unos minutos antes, Bahar estaba nerviosa, preparando todo con mimo y contando los minutos para abrazar a su hijo. Incluso Seren, a pesar de estar pasando un mal momento y no tener ganas de fingir, estaba allí para recibirlo con la esperanza de calmar el mal rollo entre ellos.

Sin embargo, nadie esperaba que el carné de identidad que Uras se llevó fuera para casarse en secreto. "He vuelto, pero he vuelto con mi esposa", ha dicho Uras ante la mirada de piedra de todos los presentes.

El silencio que ha inundado la casa ha sido ensordecedor. Bahar no podía creer lo que estaba oyendo, mientras que Seren se ha quedado totalmente en shock al ver cómo su exmarido ha tomado esa decisión para vengarse.

Maral, ahora convertida en una Yavuzoğlu de pleno derecho, entra en la casa por la puerta grande, dispuesta a ocupar su lugar ante una familia que no sabe cómo reaccionar
