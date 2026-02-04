Evren acepta que su historia con Bahar ha terminado: “El amor ha cambiado de dirección”

Tras unos días muy intensos donde han superado momentos críticos, como la operación de Rengin o los problemas familiares de Bahar, Evren ha decidido abrirse por completo. Ha admitido que, aunque siempre decía quererla, en el fondo intentaba que ella fuera diferente. “Incluso en lo que concierne a tu familia”, ha confesado.

Evren se ha dado cuenta de que, cuando le pedía a Bahar que se priorizara y se cuidara más, en realidad lo hacía por un interés propio, por querer tenerla más cerca. Sin embargo, ahora ha entendido que lo que realmente ama de ella es su entrega absoluta a los demás. Ante el silencio de Bahar, él ha pronunciado las palabras más bonitas que le han dicho nunca: “Esta vez te querré por ser quien eres de verdad. No voy a intentar cambiarte”.

Pero tras esa declaración, ha llegado el golpe de realidad. Evren, mirando a los ojos a Bahar, ha comprendido que no pueden retomar su relación donde lo dejaron. “Mi mayor error es olvidar que el amor también puede cambiar de dirección a veces”, ha reconocido. Sabe que ella no va a volver con él como pareja, y aunque le duela, prefiere esa verdad antes que una mentira, porque, como él mismo dice, los ojos de Bahar no mienten jamás.