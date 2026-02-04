Antena3
Renacer

¡Sin familia y con testigos extraños! Maral y Uras se casan en secreto en un último acto de rebeldía

En una ceremonia fría y sin seres queridos, el ‘sí, quiero’ ha sonado más a una venganza contra sus familias que a un cuento de hadas.

Sin celebraciones, sin familia y sin testigos conocidos. Maral y Uras han decidido dejar atrás todos los problemas y casarse por sorpresa en los juzgados. Sin embargo, lo que parecía un trámite rápido se ha convertido en una prueba de fuego para Uras.

En el momento en que le han preguntado si aceptaba a Maral como esposa, a Uras le han venido a la cabeza los gritos y las prohibiciones de su madre. El silencio se ha hecho eterno en la sala y Maral, asustada, ha pensado que se echaría para atrás.

A pesar de los recuerdos de su familia oponiéndose a esta unión, Uras finalmente ha dado el paso. Ha dejado atrás sus miedos y le ha dado el ‘sí, quiero’. Se han casado así, de manera humilde y discreta, convirtiéndose oficialmente en marido y mujer.

Con este paso, Maral y Uras empiezan una nueva vida juntos, aunque saben que el camino no será fácil. Ahora les toca contarle a todo el mundo que han dado el paso que tanto temían todos.

