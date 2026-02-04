Antena3
¡Lo echaremos de menos!

¡Adiós al alma de las urgencias! Ferdi deja el hospital por un triste motivo familiar

El hospital ya no será lo mismo. Ferdi, el enfermero que siempre estaba al tanto de todo y que se había ganado el cariño de todos con su alegría, ha presentado su renuncia.

Detrás de sus bromas y sus ganas de saberlo todo, Ferdi ocultaba una dolorosa realidad que por fin ha salido a la luz en una emotiva despedida con Harun. La sorpresa ha sido mayúscula para el jefe médico cuando, en lugar de un cotilleo, Ferdi le ha dado su carta de renuncia.

“¿Cómo que renuncias? ¿Tienes algún problema familiar?”, le ha preguntado el doctor sin poder creerlo. Ha sido entonces cuando el enfermero ha confesado la verdad: su madre está muy enferma y quiere pasar a su lado cada minuto que le quede. Ferdi ha reconocido que, aunque ella le pedía que no perdiera el trabajo, para él no hay nada más importante que estar con ella ahora que su salud ha empeorado.

Harun, conmovido al descubrir que Ferdi ha estado ocultando su tristeza tras una sonrisa durante todo este tiempo, ha aceptado su marcha de inmediato. “Ve con tu madre enseguida. Las puertas de este hospital siempre estarán abiertas para ti”, le ha dicho.

Ferdi se marcha dejando un vacío enorme en urgencias, pero con la promesa de que ese siempre será su hogar y de que siempre tendrá un sitio donde volver.

