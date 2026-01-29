El sabio consejo de Bahar a Uras para salvar su futuro: "Todo mejora si sanas"

Bahar ha entrado en la consulta de su hijo con el corazón encogido por todo lo que está pasando con Rengin. Lo primero que ha hecho ha sido pedirle un abrazo, un gesto que ambos necesitaban para coger fuerzas tras su última pelea.

Uras le ha preguntado si estaba triste por Rengin, y Bahar le ha confesado que es un sentimiento muy extraño: aunque haya habido odio y resentimiento, cuando alguien está al borde de la muerte, todo ese dolor desaparece.

Pero Bahar no solo ha ido a buscar consuelo, también ha querido salvar a su hijo de cometer una equivocación con Maral. Le ha pedido por favor que no insista en un error solo por orgullo o por no poder volver atrás. “No lo compliques más”, le ha suplicado Bahar, recordándole que ahora lo más importante es que pueda ver a sus hijos y estar con su familia.

Uras, emocionado, le ha dicho que lo que más quiere en este mundo es volver a casa y estar con ellos. Bahar le ha prometido que hará todo lo posible para ayudarle a conseguirlo. Este abrazo de madre e hijo ha sido el momento de paz más bonito antes de que la explosión y el paro cardíaco de Rengin lo cambiaran todo para siempre.