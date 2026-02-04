Bahar se traga el orgullo y suplica a Uras que vuelva a casa: “Fui demasiado dura”

Bahar ha sentido que algo no iba bien. Tras notar que su hijo se llevó el carnet de identidad, el instinto materno de la doctora se ha encendido y ha decidido buscarlo para parar la guerra entre ellos. Sin saber qué pasos ha dado Uras en las últimas horas, Bahar ha decidido abrirle su corazón para que regrese a la mansión.

La charla ha sido de las más sinceras que han tenido nunca. Bahar ha reconocido que su rabia y el resentimiento por todo lo que ella ha sufrido en el pasado le hicieron ser demasiado dura con él. "Debería haber entendido que mi hijo no es perfecto, que nadie lo puede ser", le ha confesado con humildad, admitiendo que echarlo de casa fue un error fruto del dolor.

Acompañada por el consejo de Seren, Bahar le ha pedido a Uras que olvide el orgullo y vuelva con ella. "Vamos a pelear, vamos a discutir... ¿Qué más da? Pero hagámoslo en nuestra casa", le ha suplicado con la esperanza de que su relación no se rompa para siempre. Bahar solo quiere que su hijo esté cerca, sin sospechar que Uras ya ha tomado una decisión que lo cambiará todo.