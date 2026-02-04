Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 3 de febrero

Bahar se traga el orgullo y suplica a Uras que vuelva a casa: “Fui demasiado dura”

La doctora sabe que algo trama su hijo, pero en lugar de juzgarlo, ha decidido abrirle las puertas de casa una vez más.

Bahar se traga el orgullo y suplica a Uras que vuelva a casa: “Fui demasiado dura”

Publicidad

Bahar ha sentido que algo no iba bien. Tras notar que su hijo se llevó el carnet de identidad, el instinto materno de la doctora se ha encendido y ha decidido buscarlo para parar la guerra entre ellos. Sin saber qué pasos ha dado Uras en las últimas horas, Bahar ha decidido abrirle su corazón para que regrese a la mansión.

La charla ha sido de las más sinceras que han tenido nunca. Bahar ha reconocido que su rabia y el resentimiento por todo lo que ella ha sufrido en el pasado le hicieron ser demasiado dura con él. "Debería haber entendido que mi hijo no es perfecto, que nadie lo puede ser", le ha confesado con humildad, admitiendo que echarlo de casa fue un error fruto del dolor.

Acompañada por el consejo de Seren, Bahar le ha pedido a Uras que olvide el orgullo y vuelva con ella. "Vamos a pelear, vamos a discutir... ¿Qué más da? Pero hagámoslo en nuestra casa", le ha suplicado con la esperanza de que su relación no se rompa para siempre. Bahar solo quiere que su hijo esté cerca, sin sospechar que Uras ya ha tomado una decisión que lo cambiará todo.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Evren acepta que su historia con Bahar ha ter

Evren acepta que su historia con Bahar ha terminado: “El amor ha cambiado de dirección”

Uras se instala en la mansión con Maral ya como su esposa: ¡Seren y Bahar, en shock!

Uras se instala en la mansión con Maral ya como su esposa: ¡Seren y Bahar, en shock!

Bahar se traga el orgullo y suplica a Uras que vuelva a casa: “Fui demasiado dura”

Bahar se traga el orgullo y suplica a Uras que vuelva a casa: “Fui demasiado dura”

¡Sin familia y con testigos extraños! Maral y Uras se casan en secreto en un último acto de rebeldía
Renacer 3 de febrero

¡Sin familia y con testigos extraños! Maral y Uras se casan en secreto en un último acto de rebeldía

“Eres mi sentido común”: la confesión de Bahar a Evren sobre el caso que le quita el sueño
Renacer 3 de febrero

“Eres mi sentido común”: la confesión de Bahar a Evren sobre el caso que le quita el sueño

Lucía Caraballo
Entrevista

Lucía Caraballo da vida a Barbie, la becaria con más fuerza de Perdiendo el juicio

La actriz interpreta a Barbie, una joven abogada de origen humilde que comienza a trabajar como becaria en el bufete al que se incorpora Amanda y que pronto demostrará que tiene mucho que aportar.

Seyran
Una nueva vida

Seyran se confiesa en silencio: lo que siente por Ferit y lo que teme perder

Seyran se confiesa en silencio: lo que siente por Ferit y lo que teme perder.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel rompe definitivamente con María, ahora solo le preocupa la salud de su hijo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel rompe definitivamente con María, ahora solo le preocupa la salud de su hijo

Capítulo 490 de Sueños de libertad, 3 de febrero: Pablo amenaza a Marisol para que desparezca de su vida, ¡su secreto está en peligro!

Capítulo 490 de Sueños de libertad, 3 de febrero: Pablo amenaza a Marisol para que desparezca de su vida, ¡su secreto está en peligro!

La salud de Juanito empeora por momentos: “Es probable que tenga meningitis”

La salud de Juanito empeora por momentos: “Es probable que tenga meningitis”

Publicidad