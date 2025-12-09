Bahar se interpone entre Uras y Seren en una brutal pelea por sus nietos: “Me enfrentaré a quien haga falta”

Después de hacerle las maletas a Uras y echarlo de casa, la situación no ha hecho más que empeorar. Alterado y sin control, él ha bajado al salón decidido a llevarse a los niños. Seren estaba allí con los bebés cuando lo ha visto entrar, y ha estallado.

“¿Es que no tienes vergüenza? ¿Ahora te acuerdas de ellos?”, le ha gritado fuera de sí. Uras ha dicho que sí, que se irá, pero con sus hijos. En cuestión de segundos, los dos estaban gritándose, forcejeando y llenando la mansión de tensión.

Y entonces ha llegado Bahar. Ha entrado tan alterada que su voz ha retumbado por toda la casa. Al ver a su hijo y a su nuera enfrentados, ha ordenado a Çağla y a Umay que se llevaran a los bebés y, llorando, se ha colocado entre ellos como un muro: “Escuchadme los dos. Vais a comportaros. No pienso dejaros pelear por los niños. ¿Me estáis oyendo? Ni a ti, ni a ti”.

Bahar ha dejado claro que no permitirá que Leyla y Mert sufran por culpa de nadie: “No voy a dejar que derramen ni una lágrima. Me enfrentaré a quien haga falta”. En ese momento, Uras, desesperado, ha intentado justificarse. “Soy tu hijo… no soy mi padre”, ha dicho, recordándole que creció en esa casa y que no podía echarlo.

Pero Bahar, que acababa de revivir todo el daño que le hizo Timur, no ha dado ni un paso atrás. “Ni siquiera tu padre haría algo así”, le ha respondido rompiéndole el corazón.

La casa entera se ha quedado en silencio. Después de que Uras cogiera su maleta y se marchara, la familia se ha quedado rota. Bahar, aunque destrozada, ha tomado una decisión clara: protegerá a sus nietos por encima de todo, cueste lo que cueste.