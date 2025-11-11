Antena 3 LogoAntena3
Uras, acorralado: su intento de poner límites a Maral termina en un terrible malentendido con Seren

La nueva residente se ha obsesionado con Uras y no acepta un no por respuesta, justo cuando el matrimonio de los doctores pende de un hilo.

Maral ha buscado a Uras y se ha montado en el mismo ascensor. No contenta con eso, ha ido directa al grano: “¿Te vas a divorciar?”. Uras, para evitar problemas, ha parado el ascensor y ha querido dejar las cosas claras: no está interesado en ella.

Luego, ha intentado poner límites a la residente de forma tajante: “Mira estoy casado, y sería una situación muy incómoda”. Pero Maral no se ha rendido y le ha dejado claro que le gusta.

Mientras tanto, Seren esperaba el ascensor sin imaginar lo que ocurría dentro. Al ver que no bajaba, ha comenzado a impacientarse, y cuando por fin las puertas se han abierto, su mente ha hecho el resto y no ha podido evitar pensar lo peor.

Dolida y decepcionada, ha creído que su marido, a punto de firmar el divorcio, se comporta igual que lo hacía su padre. Los celos, las apariencias y los secretos amenazan con romper lo poco que queda entre Seren y Uras. ¿Será este el punto de no retorno para su matrimonio?

