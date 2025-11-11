“Es hora de separarnos”: Bahar se echa a un lado y renuncia a Evren tras saber que Naz espera un hijo suyo

La noticia del embarazo de Naz ha sido demasiado para Bahar. Después de salir del restaurante, se marchó a casa y, completamente hundida, empezó a beber sin control con Çağla. Por primera vez, la doctora que siempre encuentra fuerzas para los demás se ha quedado sin las suyas.

Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, Evren se ha presentado en su puerta. Necesitaba hablar con ella, aclarar lo ocurrido, intentar recuperar lo que parecía perderse. Pero Bahar ya no puede más. La rabia, la tristeza y la decepción han hecho que explote frente a él.

“Te odio. Quiero borrarte de mi vida”, le ha gritado llorando en medio de la calle. Evren, también roto, ha intentado acercarse, pero Bahar solo podía pensar en el hijo que viene en camino. Para ella, nada volverá a ser igual.

Él ha suplicado, confesando que no puede dejarla, que la ama, que no sabe cómo seguir sin ella. Pero Bahar le ha respondido con la verdad que más duele: ese niño, su hijo, será el motivo que los separe para siempre.

Con el corazón destrozado, ha tomado una decisión: “Es hora de separarnos. Ya no podemos seguir así”. Evren se ha quedado inmóvil, incapaz de reaccionar. Bahar ha cerrado la puerta y, con ella, una historia que parecía imposible de romper.

¿Será este el final definitivo entre Bahar y Evren o encontrarán la forma de perdonarse cuando todo pase?