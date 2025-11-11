Antena 3 LogoAntena3
"En esta historia, tú no eres yo”: el consejo de Rengin que puede cambiar el destino de Bahar y Evren

Las palabras de la ginecóloga podrían cambiar el rumbo de esta relación.

Marta García
Bahar está en una posición complicada. ¿Qué debe hacer? ¿Renunciar a lo que siente por Evren o dejar que él asuma su rol como padre? Eso implicaría, por supuesto, que forme una familia junto a Naz.

Rengin ha intentado hacerla entrar en razón y la anima a no hacerse a un lado. Por supuesto, Bahar siente miedo ante la posibilidad de que otra mujer sufra lo que ella pasó, pero Rengin le recuerda: “En esta historia, tú no eres yo”.

Aun así, Bahar insiste en que no quiere ser la causa del dolor de un recién nacido. No entiende en qué se diferencia esta nueva historia de la situación que vivió Rengin hace un tiempo. Entonces, la ginecóloga es clara: “La diferencia es que Evren no te ha sido infiel con Naz”. Hay algo que Bahar parece estar pasando por alto: ¿qué siente Evren?

Rengin se lo recuerda: el médico la quiere a ella. “¿No crees que un amor así se merece un poco de egoísmo, Bahar?”, le pregunta.

Pero Bahar, que siempre ha antepuesto su ética a sus deseos, ha respondido tajante: “Mi amor no vale más que la paz de un recién nacido”. Sabe mejor que nadie por lo que sus hijos han pasado y no está dispuesta a sobrellevar esa culpa.

Después de esta emotiva charla, Bahar se ha ido corriendo a la operación que tiene programada. Pero su mente sigue en otro lugar. ¿Decidirá apostar por lo que siente por Evren o volverá a hacerse a un lado?

