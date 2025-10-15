“Danos otra oportunidad”: Bahar abre su corazón a Evren sin imaginar quién está en su casa

Animada por Çagla y por su hija Umay, Bahar ha tomado la decisión más valiente de su vida: arriesgarlo todo por amor. Después de días intentando convencerse de que debía pasar página, se ha dado cuenta de que no puede seguir viviendo con esa duda que no la deja dormir.

Aferrándose a la idea de que Evren todavía la quiere, se ha plantado en la puerta de su casa decidida a abrir su corazón. Cuando el cirujano ha abierto, Bahar, sin perder ni un segundo, le ha declarado su amor. Ha roto por completo su coraza y le ha rogado que dejen de luchar contra lo que sienten. “Sé que tú intentas matar lo que sientes por mí, pero por favor, danos otra oportunidad”, le ha dicho.

Por un momento, ha parecido que el tiempo se detenía. Los dos se han quedado mirándose, pero la respuesta que Bahar esperaba no ha llegado. Detrás de Evren, ha aparecido Naz. La chef estaba en su cocina y había pasado la noche con él.

Bahar se ha quedado sin palabras. Había ido a luchar por una segunda oportunidad, convencida de que el amor seguía vivo, pero se ha encontrado con un Evren que está intentando rehacer su vida sin ella.

En ese instante, el mundo se le ha venido abajo otra vez. ¿Qué pasará ahora? ¿Dejará Evren a Naz para volver con Bahar o está todo perdido? Lo descubriremos en el próximo capítulo de Renacer.