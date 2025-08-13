Antena 3 LogoAntena3
¿Cómo saldrá de esta?

Timur no pudo salvarla: Uras y Rengin llevan a Bahar a su momento más difícil en Renacer

Timur ha hecho todo lo posible por evitar que su familia se rompa, pero las decisiones de Uras y la venganza de Rengin han dejado a Bahar completamente sola.

En el hospital, Uras ha acudido a su padre con una decisión tomada: presentar una queja formal contra Bahar por la intervención en el parto de Seren. Timur, sorprendido y enfadado, ha intentado convencerlo de que se detuviera. Le ha recordado que su madre había salvado la vida de los mellizos, pero Uras, con el dolor por delante, solo veía que lo había hecho sin su consentimiento y arriesgando la vida de su mujer.

“Si eso es lo que quieres, presentaré tu queja… pero estás hundiendo a tu propia madre”, le ha advertido Timur, en un último intento por quitarle la idea de la cabeza.

Lo que ninguno sabía es que Rengin había escuchado la conversación. Movida por el resentimiento hacia Timur, ha visto la oportunidad perfecta para vengarse. Ha tomado la carta con la que Uras formalizaba su denuncia y se la ha enviado a Tura, sabiendo que así le haría daño a su expareja.

“Me has hecho mucho daño”: Bahar corta en seco a Uras y abandona el hospital

La revelación ha sido devastadora para Bahar. Humillada al descubrir que su propio hijo se había puesto en su contra, ha abandonado el hospital llorando. Conduciendo sin rumbo, su coche se ha averiado en medio de la nada y su teléfono se ha apagado, dejándola incomunicada.

Gracias a la ayuda de un pastor, ha llegado a una pequeña pensión. Allí, agotada física y emocionalmente y sin poder contenerse, se ha derrumbado en brazos de la dueña, llorando como no lo hacía desde hacía mucho tiempo.

Bahar se derrumba y llora en brazos de una desconocida tras su día más humillante
Sin coche, sin móvil y sola: Bahar acaba incomunicada en mitad de la nada
"Me has hecho mucho daño": Bahar corta en seco a Uras y abandona el hospital
Tura anuncia despidos y destapa la denuncia de Uras que deja hundida a Bahar
Los despidos sacuden al hospital, pero nada supera el golpe que recibe Bahar. Uras, su propio hijo, la deja humillada ante todos al revelarse su denuncia.

Evren fulmina a Uras en una conversación que destapa todas sus carencias
Renacer | 12 de agosto

Evren fulmina a Uras en una conversación que revela todas sus carencias

La tensión ha estallado entre Evren y Uras en una charla que ha pasado de ser una corrección profesional a una auténtica humillación.

