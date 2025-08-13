Timur no pudo salvarla: Uras y Rengin llevan a Bahar a su momento más difícil en Renacer

En el hospital, Uras ha acudido a su padre con una decisión tomada: presentar una queja formal contra Bahar por la intervención en el parto de Seren. Timur, sorprendido y enfadado, ha intentado convencerlo de que se detuviera. Le ha recordado que su madre había salvado la vida de los mellizos, pero Uras, con el dolor por delante, solo veía que lo había hecho sin su consentimiento y arriesgando la vida de su mujer.

“Si eso es lo que quieres, presentaré tu queja… pero estás hundiendo a tu propia madre”, le ha advertido Timur, en un último intento por quitarle la idea de la cabeza.

Lo que ninguno sabía es que Rengin había escuchado la conversación. Movida por el resentimiento hacia Timur, ha visto la oportunidad perfecta para vengarse. Ha tomado la carta con la que Uras formalizaba su denuncia y se la ha enviado a Tura, sabiendo que así le haría daño a su expareja.

La revelación ha sido devastadora para Bahar. Humillada al descubrir que su propio hijo se había puesto en su contra, ha abandonado el hospital llorando. Conduciendo sin rumbo, su coche se ha averiado en medio de la nada y su teléfono se ha apagado, dejándola incomunicada.

Gracias a la ayuda de un pastor, ha llegado a una pequeña pensión. Allí, agotada física y emocionalmente y sin poder contenerse, se ha derrumbado en brazos de la dueña, llorando como no lo hacía desde hacía mucho tiempo.