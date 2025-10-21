El secreto de Arguiñano para un plato otoñal perfecto: cabeza de lomo con puré de castañas

Karlos Arguiñano ha preparado una receta que combina sabor, tradición y energía. La cabeza de lomo con puré de castañas es una propuesta nutritiva que destaca por su textura suave y su toque otoñal. Este plato, lleno de proteínas y fibra, resulta ideal para disfrutar de una comida completa y reconfortante.

El puré de castañas, protagonista del acompañamiento, puede ajustarse al gusto añadiendo un poco de leche caliente si se desea una textura más ligera. Una receta sencilla que demuestra cómo el otoño también puede servirse en el plato con sabor y equilibrio.