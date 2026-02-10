Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 9 de febrero

Harun anima a Evren a luchar por Bahar: "En su mente está usted"

El doctor intenta hacerle ver a su compañero que Bahar le quiere realmente y los dos comparten sus penas amorosas en una sincera conversación.

Harun y Evren

Harun y Evren.

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Evren está desanimado y con la cabeza hecha un lío. Había aceptado irse a África para trabajar con ‘Médicos sin fronteras’, pero una nueva discusión con Bahar ha hecho que se replantee lo que realmente quiere en su vida.

Durante una conversación sobre el amor en el exterior del hospital, Harun intenta aconsejar a su compañero a pesar de estar él también pendiente de que Çagla le diga si quiere tener una relación con él.

Bahar le quiere. Simplemente no es capaz de admitirlo. Está un poco cansada y confundida”, le dice Harun a Evren para que se replantee su decisión de marcharse a África.

“Está tan ocupada ayudando a los demás, que se olvida de lo que necesita ella misma”; continúa analizando Harun. ¿Harán sus palabras replantearse a Evren su decisión? ¡Revive su conversación en el vídeo de arriba!

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Harun y Evren

Harun anima a Evren a luchar por Bahar: "En su mente está usted"

Rengin

La alegría de Rengin al recuperarse de su operación: "El primer sonido que he entendido es la voz de mi hija"

Evren y Bahar

Bahar recrimina a Evren que se marche a África: "¡Eres un cobarde!"

Harun se declara
Renacer 9 de febrero

"¿Quieres salir conmigo?": la original y romántica declaración de Harun a Çagla

Uras y Seren
Renacer 9 de febrero

"Quiero ver cómo te arrepientes": la actitud sosegada de Seren sorprende a Uras

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María le propone a Pablo que sea el represente de las acciones de Julia en la empresa
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: María le propone a Pablo que sea el represente de las acciones de Julia en la empresa

María se marcha a París pero antes se asegura de que Salazar se encargue de las acciones de su sobrina.

Capítulo 494 de Sueños de libertad, 9 de febrero: Begoña, emocionada al saber que su bebé podría salvarse mientras María decide marcharse
Resumen

Capítulo 494 de Sueños de libertad, 9 de febrero: Begoña, emocionada al saber que su bebé podría salvarse mientras María decide marcharse

La mediación propuesta por Miguel podría salvar al pequeño Juanito. Mientras tanto María se marcha, ¿para siempre?

María miente a Andrés diciéndole se va a Málaga cuando en realidad se marcha a París, ¿qué estará ocultando?

María miente a Andrés diciéndole se va a Málaga cuando en realidad se marcha a París, ¿qué estará ocultando?

Miguel Salazar descubre un nuevo medicamento que podría salvar la vida de Juanito en una carrera contrarreloj

Miguel Salazar descubre un nuevo medicamento que podría salvar la vida de Juanito en una carrera contrarreloj

Claudia se queda muy decepcionada, ¡su cita con Salva no sale como ella esperaba!

Claudia se queda muy decepcionada, ¡su cita con Salva no sale como ella esperaba!

Publicidad