Renacer 9 de febrero
Harun anima a Evren a luchar por Bahar: "En su mente está usted"
El doctor intenta hacerle ver a su compañero que Bahar le quiere realmente y los dos comparten sus penas amorosas en una sincera conversación.
Evren está desanimado y con la cabeza hecha un lío. Había aceptado irse a África para trabajar con ‘Médicos sin fronteras’, pero una nueva discusión con Bahar ha hecho que se replantee lo que realmente quiere en su vida.
Durante una conversación sobre el amor en el exterior del hospital, Harun intenta aconsejar a su compañero a pesar de estar él también pendiente de que Çagla le diga si quiere tener una relación con él.
“Bahar le quiere. Simplemente no es capaz de admitirlo. Está un poco cansada y confundida”, le dice Harun a Evren para que se replantee su decisión de marcharse a África.
“Está tan ocupada ayudando a los demás, que se olvida de lo que necesita ella misma”; continúa analizando Harun. ¿Harán sus palabras replantearse a Evren su decisión? ¡Revive su conversación en el vídeo de arriba!
