Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 11 de noviembre

Seren confiesa a Bahar que su matrimonio ha terminado: “No creo que Uras me quiera”

La tensión en la familia ha llegado al límite. Seren se ha sincerado con Bahar y le ha confesado la verdad que lleva tiempo callando: su matrimonio con Uras está roto.

Seren confiesa a Bahar que su matrimonio ha terminado: “No creo que Uras me quiera”

Publicidad

Conteniendo las lágrimas, Seren le ha contado a su suegra que lo ha intentado todo. Ha aguantado los arrebatos de Uras, ha buscado su cariño y ha intentado que compartiera su dolor. Pero cuanto más se esforzaba, “más parecía alejarse de mí”.

Bahar, en shock, se ha negado a creerlo. Le ha rogado que no tire la toalla: “Uras te quiere mucho. Solo está pasando por una fase. Dale otra oportunidad, hacedlo por los niños”. Pero Seren ya no puede más. Le ha explicado que el problema no es una fase, sino la distancia emocional que los separa.

La confesión más dura ha llegado cuando le ha explicado a Bahar que los sentimientos de Uras no son claros: “Para hacer honor a la verdad, no creo que me quiera”. Bahar se ha quedado sin palabras, incapaz de aceptar que el matrimonio de su hijo se haya roto. Sabe que no solo está perdiendo a su nuera, también está viendo cómo su familia se desmorona.

¿Será capaz Bahar de aceptar el divorcio o seguirá luchando por mantener unida a su familia?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Seren confiesa a Bahar que su matrimonio ha terminado: “No creo que Uras me quiera”

Seren confiesa a Bahar que su matrimonio ha terminado: “No creo que Uras me quiera”

Bahar demuestra a Harun que es una gran doctora en una operación imposible

Bahar demuestra a Harun que es una gran doctora en una operación imposible

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe anuncia en la junta quién será el nuevo director de la fábrica

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe anuncia en la junta quién será el nuevo director de la fábrica

Capítulo 434 de Sueños de libertad; 11 de noviembre: Damián no puede soportar ver cómo los franceses le roban su empresa
Resumen

Capítulo 434 de Sueños de libertad; 11 de noviembre: Damián no puede soportar ver cómo los franceses le roban su empresa

Joaquín, al límite, toma decisión que deja a Cloe sin palabras: “Dejo la fábrica”
Capítulo 434

Joaquín, al límite, toma una decisión que deja a Cloe sin palabras: “Dejo la fábrica”

“¿Quién ha dado permiso para esta aberración?”: Damián sufre un desmayo al ver reemplazado el cartel de su empresa por el de Brossard De La Reina
Capítulo 434

“¿Quién ha dado permiso para esta aberración?”: Damián sufre un desmayo al ver reemplazado el cartel de su empresa por el de Brossard De La Reina

El patriarca se derrumba al darse cuenta de que ha perdido totalmente el control de su fábrica.

Cloe anuncia a Luz un nuevo cambio en la fábrica: ¡quiere que despida a Begoña del dispensario!
Capítulo 434

Cloe anuncia a Luz un nuevo cambio en la fábrica: ¡quiere que despida a Begoña del dispensario!

La francesa le dice a la doctora que no hay dinero suficiente para pagar a la enfermera.

Begoña le propone a Damián adoptar a Julia, pero a él no le sienta muy bien

Begoña le propone a Damián adoptar a Julia, pero a él no le sienta muy bien

“Tiene coraje, pero sola no va a llegar muy lejos”: engánchate a la historia de Inés, a partir del 30 de noviembre en atresplayer

“Tiene coraje, pero sola no va a llegar muy lejos”: engánchate a la historia de Inés, a partir del 30 de noviembre en atresplayer

“Es un canto a la libertad”: así definen los actores a Las hijas de la criada

“Es un canto a la libertad”: así definen los actores a Las hijas de la criada

Publicidad