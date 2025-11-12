Seren confiesa a Bahar que su matrimonio ha terminado: “No creo que Uras me quiera”

Conteniendo las lágrimas, Seren le ha contado a su suegra que lo ha intentado todo. Ha aguantado los arrebatos de Uras, ha buscado su cariño y ha intentado que compartiera su dolor. Pero cuanto más se esforzaba, “más parecía alejarse de mí”.

Bahar, en shock, se ha negado a creerlo. Le ha rogado que no tire la toalla: “Uras te quiere mucho. Solo está pasando por una fase. Dale otra oportunidad, hacedlo por los niños”. Pero Seren ya no puede más. Le ha explicado que el problema no es una fase, sino la distancia emocional que los separa.

La confesión más dura ha llegado cuando le ha explicado a Bahar que los sentimientos de Uras no son claros: “Para hacer honor a la verdad, no creo que me quiera”. Bahar se ha quedado sin palabras, incapaz de aceptar que el matrimonio de su hijo se haya roto. Sabe que no solo está perdiendo a su nuera, también está viendo cómo su familia se desmorona.

¿Será capaz Bahar de aceptar el divorcio o seguirá luchando por mantener unida a su familia?