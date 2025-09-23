Antena 3 LogoAntena3
La señal de socorro de Bahar en una farmacia que su secuestrador descubre: "No soy estúpido"

Bahar ha tenido la oportunidad de pedir ayuda en una farmacia. Haciendo señales con la mano y dando pistas al hablar, la doctora ha intentado alertar al farmacéutico de su secuestro.

La señal de socorro de Bahar en una farmacia que su secuestrador descubre: “No soy estúpido”

Desirée Castillo
Uno de los secuestradores ha llevado a Bahar a una farmacia. Ha sido su única oportunidad de estar en un sitio público, rodeada de gente, y no la ha dejado pasar.

Mientras pedía las medicinas, ha empezado a hacer la señal de ayuda con la mano para que el farmacéutico la viera. También, ha dicho en voz alta su nombre completo, el de su hospital y ha dado pistas sobre el lugar donde la tienen encerrada.

El farmacéutico se ha puesto muy nervioso. Lo que Bahar no sabía es que su secuestrador se estaba fijando en cada detalle. En un momento, se ha acercado a ella y le ha susurrado al oído: “Lleva desde que llegamos aquí intentando hacerle señas... No soy estúpido... como se pase, le prenderé fuego a la casa con usted dentro”.

Bahar se ha quedado helada. Sabe que está más en peligro que nunca, atrapada con un hombre que le ha demostrado ser mucho más peligroso de lo que imaginaba. ¿Se habrá dado cuenta el farmacéutico de lo que ocurría o habrá sido todo en vano?

La señal de socorro de Bahar en una farmacia que su secuestrador descubre: “No soy estúpido”

La señal de socorro de Bahar en una farmacia que su secuestrador descubre: “No soy estúpido”

