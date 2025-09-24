¡Por fin libres! Bahar, Rengin y Cagla escapan usando un sedante contra sus secuestradores

Todo ha sido gracias al ingenio de Bahar. El plan ha comenzado en aquella farmacia, donde consiguió un potente sedante con la excusa de que trataban a un paciente en estado crítico. Ha sido esa mentira la que les ha dado la coartada perfecta para el siguiente paso.

La oportunidad de oro ha llegado cuando uno de los secuestradores ha presionado a Rengin para que firmara los últimos documentos. En esos minutos, Bahar ha preparado la inyección con una dosis altísima del tranquilizante. Luego, se ha acercado al secuestrador y le ha administrado el sedante.

El hombre ha gritado de dolor, pero las doctoras han seguido con su actuación. "Es por el dolor. Es normal que se desmaye", han asegurado, haciéndoles creer que era para la piedra del riñón.

Tras sedar a todos los secuestradores, han corrido sin mirar atrás, escapando de la casa. Poco después, se han encontrado con la policía, Evren y Uras. Aún con el miedo en el cuerpo pero orgullosas, han explicado cómo lo han hecho: "Intentamos demostrar los beneficios de nuestras habilidades profesionales... fue trabajo en equipo". Gracias a su valentía, todo ha terminado y, como ha dicho un policía, por fin "han cogido a un pez gordo".