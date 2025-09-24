Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 23 septiembre

¡Por fin libres! Bahar, Rengin y Cagla escapan usando un sedante contra sus secuestradores

La pesadilla ha terminado. Utilizando sus conocimientos médicos, Bahar, Rengin y Cagla han ideado un plan maestro y han conseguido huir de los secuestradores.

¡Por fin libres! Bahar, Rengin y Cagla escapan usando un sedante contra sus secuestradores

Publicidad

Desirée Castillo
Publicado:

Todo ha sido gracias al ingenio de Bahar. El plan ha comenzado en aquella farmacia, donde consiguió un potente sedante con la excusa de que trataban a un paciente en estado crítico. Ha sido esa mentira la que les ha dado la coartada perfecta para el siguiente paso.

La oportunidad de oro ha llegado cuando uno de los secuestradores ha presionado a Rengin para que firmara los últimos documentos. En esos minutos, Bahar ha preparado la inyección con una dosis altísima del tranquilizante. Luego, se ha acercado al secuestrador y le ha administrado el sedante.

El hombre ha gritado de dolor, pero las doctoras han seguido con su actuación. "Es por el dolor. Es normal que se desmaye", han asegurado, haciéndoles creer que era para la piedra del riñón.

Tras sedar a todos los secuestradores, han corrido sin mirar atrás, escapando de la casa. Poco después, se han encontrado con la policía, Evren y Uras. Aún con el miedo en el cuerpo pero orgullosas, han explicado cómo lo han hecho: "Intentamos demostrar los beneficios de nuestras habilidades profesionales... fue trabajo en equipo". Gracias a su valentía, todo ha terminado y, como ha dicho un policía, por fin "han cogido a un pez gordo".

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

¡Por fin libres! Bahar, Rengin y Cagla escapan usando un sedante contra sus secuestradores

¡Por fin libres! Bahar, Rengin y Cagla escapan usando un sedante contra sus secuestradores

La decisión más dura de Efsun: abandonar a Seren y a sus nietos para ocultar su enfermedad

La decisión más dura de Efsun: abandonar a Seren y a sus nietos para ocultar su enfermedad

El final más amargo para Tura: detenido entre gritos y acusaciones contra su hermano

El final más amargo para Tura: detenido entre gritos y acusaciones contra su hermano

La señal de socorro de Bahar en una farmacia que su secuestrador descubre: “No soy estúpido”
Renacer 23 septiembre

La señal de socorro de Bahar en una farmacia que su secuestrador descubre: “No soy estúpido”

Carmen y Tasio
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio se estrenará como nuevo director de la empresa

Damián
Resumen

Capítulo 399 de Sueños de libertad; 23 de septiembre: Damián se entera de que Jesús nunca se suicidó

Digna le ha confesado toda la verdad: fue don Pedro quien lo arregló todo para que la muerte de Jesús pareciera un suicidio.

Digna
Capítulo 399

Digna le confiesa toda la verdad sobre la muerte de Jesús a Damián: "Nunca quise hacerle daño"

La Merino ha revelado a Damián cómo murió Jesús y cómo orquestó todo Pedro para que pareciera un chantaje. ¡Damián la ha echado de su casa!

Marta de la Reina

Pelayo le pide a Marta que siga adelante con su vida, pero ella aun no puede: "No volveré a ser la de antes"

Tasio

Don Pedro propone a Tasio como nuevo director de la fábrica... ¡Y Damián se queda sin habla!

Luis

¡Los Merino consiguen vender por fin los terrenos de su padre!

Publicidad