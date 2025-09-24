Antena 3 LogoAntena3
El final más amargo para Tura: detenido entre gritos y acusaciones contra su hermano

Tolga, roto de dolor, se ha enfrentado a su propio hermano en una durísima conversación que ha acabado con Tura detenido por la policía.

Desirée Castillo
Tolga ha acorralado a su hermano Tura, exigiéndole explicaciones sobre el paradero de Cagla, Bahar y Rengin. Tura, desesperado, ha intentado justificarse culpando a su pasado y a la opresión que, según él, siempre ha sentido por parte de su hermano mayor.

Pero Tolga no ha creído ni una palabra. “Deja de mentir, deja de contarme cuentos. ¿Dónde están las chicas?”, le ha exigido. Tura ha suplicado, pidiéndole que lo deje ir y que actúe "de hermano mayor por una vez", diciendo que no sabe la ubicación exacta, solo que es una casa de campo.

Justo en ese momento, la policía ha irrumpido en el parking. Mientras lo esposaban, Tura, entre gritos de “¡soy inocente!”, ha tirado su último dardo a su hermano: “¿Ya estás contento? ¿Eh? ¿Estás satisfecho? ¡El mejor de los hermanos Okaner!”. Un final brutal para una relación rota para siempre.

