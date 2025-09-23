Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 399 de Sueños de libertad; 23 de septiembre: Damián se entera de que Jesús nunca se suicidó

Digna le ha confesado toda la verdad: fue don Pedro quien lo arregló todo para que la muerte de Jesús pareciera un suicidio.

Damián

Ana Bermejo Lillo
En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Luz ha confirmado que María no puede caminar, disipando las sospechas de Begoña... ¡El plan de Gabriel ha funcionado!

Don Pedro ha nombrado a Tasio nuevo director de la fábrica, ante un Damián que se ha quedado sin habla.

Por otro lado, los Merinohan encontrado comprador para las tierras y podrán afrontar la ampliación de capital antes de lo previsto. ¡Están de enhorabuena!

En cuanto al matrimonio de Pedro y Digna, todo se ha agriado aun más: él ha amenazado a Digna con revelar la verdad sobre la muerte de Jesús. Y lo ha hecho más en serio que otras veces.

Digna, destrozada, le ha contado a Damiánlo que ocurrió con Jesús y cómo don Pedro orquestó que pareciera un suicidio. ¡El patriarca se ha enterado de toda la verdad!

