La decisión más dura de Efsun: abandonar a Seren y a sus nietos para ocultar su enfermedad

Al anunciar que se va por dos años, se ha encontrado con la peor de las reacciones de su hija Seren.

Desirée Castillo
Publicado:

Justo cuando Seren sentía que por fin estaba conectando con su madre, Efsun le ha soltado la bomba: se marcha del país por dos años. La noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre Seren, que no ha podido contenerse. “¿Qué voy a hacer con los recuerdos que no podré crear contigo?”, le ha preguntado.

Con el corazón roto, le ha echado en cara todo lo que se perderá: “Te perderás sus primeros pasos. Te perderás sus primeras palabras, su primera sonrisa. Los niños crecerán sin conocer tu olor”. Pero Efsun ha intentado ser fría, diciéndole que con el olor de su madre es suficiente.

Al ver que ya tenía hasta el billete de avión, Seren ha comprendido que no había marcha atrás. “Adiós, mamá. Que tengas un buen viaje. Yo me despido hoy”.

Efsun, rota por dentro, le ha pedido un último abrazo, pero la respuesta de Seren ha sido la más cruel de todas: “No. Nada de abrazos, mamá. Porque cada vez que te abrazo me duele. ¿Vale?”. Una despedida muy dura que deja a Efsun sola con su secreto, habiendo conseguido alejar a su hija para protegerla, pero a un precio terrible.

