¡El abrazo más esperado! Bahar y Umay vuelven a encontrarse tras los días más duros de su vida

Bahar ha vuelto a respirar. La joven que había muerto en el hospital no era Umay, y poco después ha ocurrido lo que tanto había soñado: su hija ha regresado a casa, sana y salva.

Los días que Umay ha estado fuera de casa han sido un auténtico infierno para Bahar. En el hospital, llegó a vivir el peor momento de su vida. La llegada de una joven desfigurada y en estado crítico la llevó a pensar que era su hija y se derrumbó por completo al pensar que había muerto en el quirófano.

Cuando se descubrió que no era Umay, todos pudieron respirar un poco más aliviados, aunque, sin saber dónde más buscar, Bahar grabó un vídeo en redes sociales pidiendo ayuda.

Pero hoy, por fin, todo ha cambiado. Mientras iba en un taxi, Uras la ha llamado para darle noticias de Umay: “Han encontrado su mochila”. Muy nerviosa, Bahar ha llegado a la puerta de su mansión y se ha llevado un gran susto al ver varias patrullas de policía, pensando que le había ocurrido algo malo a su hija.

Pero al abrirse la puerta, la pesadilla se ha convertido en el mayor de los alivios. El doctor Reha la ha recibido y, detrás de él, estaba Umay, sana y salva. Bahar ha corrido a sus brazos, rompiendo a llorar mientras la abrazaba con todas sus fuerzas.

El reencuentro ha sido desgarrador. Sin parar de llorar, Bahar no ha parado de repetir lo asustada que estaba: “Qué miedo he pasado, hija. Me aterraba pensar que te pudiera pasar algo”. Umay, arrepentida y consciente del dolor que ha causado, solo ha podido pedirle perdón a su madre una y otra vez.

Luego, Bahar le ha preguntado si había estado bien estos días fuera de casa y Umay le ha dicho que Yusuf ha sido su ángel. Por fin el infierno de Bahar ha terminado.

