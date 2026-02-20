De no poder ni verse a grandes amigas: así ha evolucionado la relación de Bahar y Rengin en Renacer

La relación entre Bahar y Rengin ha estado llena de altibajos en Renacer. La ginecóloga le puso todo tipo de zancadillas a la que consideraba su enemiga desde que llegó al hospital e hizo todo lo posible por truncar sus sueños.

Sin embargo, en esta última etapa, las dos se han hecho inseparables. Rengin ha reconocido sus errores y ha tratado de enmendarlos, aconsejando a Bahar en sus problemas personales y animándola a perseguir sus sueños. ¿Recuerdas todo lo que ha tenido que pasar para llegar a este punto?

Timur, el hombre que provocó esta enemistad

Timur y Rengin hicieron todo lo posible para echar a Bahar del hospital cuando decidió volver a la profesión. Los tres habían estudiado juntos en la universidad y los dos amantes llevaban años viéndose a espaldas de Bahar.

La madre de Umay y Uras tardó tiempo en darse cuenta de que la estaban engañando, pero después de los constantes intentos de Rengin y Timur de desprestigiarla en el hospital y de varios descuidos, acabó descubriendo la verdad.

Rengin sentía que Bahar le había rodado la vida que ella quería haber tenido. Durante muchos años ocultó que Parla era hija de Timur y nunca le perdonó que, después de una crisis que habían tenido de jóvenes, se hubiese ido con ella.

Además, a Rengin le daba rabia ver que Bahar era muy buena como médica y que se había ganado el cariño de la gente. Timur las mareó a las dos durante un tiempo y provocó que su rivalidad aumentase al no tener ni él claro lo que quería.

Su segunda etapa

La muerte de Timur provocó que Bahar y Rengin compartiesen el dolor de su pérdida. Las dos habían asumido ya que el doctor no iba a seguir formando parte de su vida a nivel amoroso, pero para ambas había sido una persona muy importante.

Rengin maduró y reconoció lo mal que se había portado con Bahar con el tiempo y le agradeció que, a pesar de ello, la apoyase en momentos duros de su vida, como cuando comenzó a salir con Tura y la maltrataba.

La enfermedad de Rengin las unió todavía más. Bahar intentó que su amiga se mantuviese positiva en todo momento y le prometió que gestionaría su dinero y se encargaría de que fuese para su hija y ella fallecía.

Aunque Rengin ha superado la operación, la enfermedad sigue presente y es consciente de que su vida sigue corriendo peligro, por eso sigue creyendo que Bahar es la mejor persona para gestionar todo su patrimonio. ¿Quién nos iba a decir al principio de esta historia que estas dos mujeres acabarían teniendo una relación tan estrecha?