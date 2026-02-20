Una nueva etapa
De no poder ni verse a grandes amigas: así ha evolucionado la relación de Bahar y Rengin en Renacer
A pesar de que la ginecóloga le hizo la vida imposible a Bahar cuando llegó al hospital, ha acabado encontrando en ella a un gran apoyo.
La relación entre Bahar y Rengin ha estado llena de altibajos en Renacer. La ginecóloga le puso todo tipo de zancadillas a la que consideraba su enemiga desde que llegó al hospital e hizo todo lo posible por truncar sus sueños.
Sin embargo, en esta última etapa, las dos se han hecho inseparables. Rengin ha reconocido sus errores y ha tratado de enmendarlos, aconsejando a Bahar en sus problemas personales y animándola a perseguir sus sueños. ¿Recuerdas todo lo que ha tenido que pasar para llegar a este punto?
Timur, el hombre que provocó esta enemistad
Timur y Rengin hicieron todo lo posible para echar a Bahar del hospital cuando decidió volver a la profesión. Los tres habían estudiado juntos en la universidad y los dos amantes llevaban años viéndose a espaldas de Bahar.
La madre de Umay y Uras tardó tiempo en darse cuenta de que la estaban engañando, pero después de los constantes intentos de Rengin y Timur de desprestigiarla en el hospital y de varios descuidos, acabó descubriendo la verdad.
Rengin sentía que Bahar le había rodado la vida que ella quería haber tenido. Durante muchos años ocultó que Parla era hija de Timur y nunca le perdonó que, después de una crisis que habían tenido de jóvenes, se hubiese ido con ella.
Además, a Rengin le daba rabia ver que Bahar era muy buena como médica y que se había ganado el cariño de la gente. Timur las mareó a las dos durante un tiempo y provocó que su rivalidad aumentase al no tener ni él claro lo que quería.
Su segunda etapa
La muerte de Timur provocó que Bahar y Rengin compartiesen el dolor de su pérdida. Las dos habían asumido ya que el doctor no iba a seguir formando parte de su vida a nivel amoroso, pero para ambas había sido una persona muy importante.
Rengin maduró y reconoció lo mal que se había portado con Bahar con el tiempo y le agradeció que, a pesar de ello, la apoyase en momentos duros de su vida, como cuando comenzó a salir con Tura y la maltrataba.
La enfermedad de Rengin las unió todavía más. Bahar intentó que su amiga se mantuviese positiva en todo momento y le prometió que gestionaría su dinero y se encargaría de que fuese para su hija y ella fallecía.
Aunque Rengin ha superado la operación, la enfermedad sigue presente y es consciente de que su vida sigue corriendo peligro, por eso sigue creyendo que Bahar es la mejor persona para gestionar todo su patrimonio. ¿Quién nos iba a decir al principio de esta historia que estas dos mujeres acabarían teniendo una relación tan estrecha?
