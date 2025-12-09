Antena 3 LogoAntena3
¡Ni perdona ni olvida! Seren aparta a Uras de su vida tras un enfrentamiento cargado de dolor

Uras intenta justificarse, pero ya es demasiado tarde. Seren lo escucha por última vez y elige su dignidad por encima del amor.

La tensión en la mansión de Bahar ha estallado cuando Uras ha llegado totalmente alterado. Ha entrado exigiendo hablar con Seren, incapaz de contener la ansiedad y el miedo a perderla.

Ella, al escuchar sus gritos, ha salido hecha una fiera. “¿Quieres hablar? ¡Vale, hablemos!”, ha dicho delante de todos antes de llevarse a su marido a una habitación y cerrar la puerta con un portazo. Nadie ha podido intervenir.

Dentro, la discusión ha subido de tono de inmediato. Uras, desesperado, lloraba y suplicaba que lo escuchara. “Haz lo que quieras, pero escúchame”, repetía una y otra vez. Pero Seren estaba destrozada y le ha dicho de todo: “¡Eres el hombre más ruin que he conocido! ¡Te odio! ¡Te detesto! ¡Eres una cucaracha! ¡Y hasta las cucarachas tienen más dignidad que tú!”.

Uras no sabía cómo reaccionar. Intentaba negarlo todo mientras Seren le gritaba todo lo que sentía. “¡Tú me has sido infiel! ¡Casi me muero por tu culpa! ¡Volví de entre los muertos!”, ha soltado, temblando de rabia.

Fuera, la familia ha escuchado atentamente la pelea. De repente, el matrimonio se ha callado unos minutos hasta que Seren ha abierto por fin. Ha salido seria, dando por terminada la conversación.

Uras se ha quedado en la cama, hundido y sin poder hacer nada. La casa entera ha comprendido que el matrimonio acaba de cruzar un punto de no retorno. Y esta vez, no habrá marcha atrás.

