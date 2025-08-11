Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer | 11 de agosto

Milagro en quirófano: Bahar salva a Seren y a sus bebés prematuros bajo una presión extrema

Todo parecía perdido. Los bebés no lloraban, Seren estaba al límite y Bahar debía tomar decisiones vitales sin margen de error. Pero contra todo pronóstico lo ha conseguido.

Milagro en quirófano: Bahar salva a Seren y a sus bebés prematuros bajo una presión extrema

Publicidad

El quirófano ha vivido uno de sus momentos más críticos. Seren ha entrado en parto prematuro y todo ha dependido de Bahar, que ha tenido que asumir su primera operación obstétrica bajo una presión imposible de imaginar.

Con Rengin enferma, Bahar ha sido la única capaz de actuar. Y no lo ha hecho sola: a través de un auricular, ha recibido indicaciones precisas de su mentora, que desde fuera le ha guiado paso a paso. A su lado, Evren le ha dado apoyo emocional y técnico. “Lo lograremos”, le repetía una y otra vez.

El equipo médico ha preparado todo: anestesia, incubadoras, oxígeno… pero el parto ha sido una batalla contra el tiempo. “El útero está abierto”, ha anunciado Bahar, con las manos temblando. Todo debía hacerse con sumo cuidado para no dañar a los bebés.

Uno a uno han sido extraídos, pero el silencio lo ha llenado todo. No han llorado al nacer. Seren, angustiada, ha comenzado a gritar. “¿Por qué no lloran? ¡Dime algo, Bahar!”

Pero no había respuesta. Bahar no podía distraerse. La vida de la madre estaba en sus manos y el sangrado no paraba. “Olvídate de los bebés, concéntrate en el sangrado”, le ordenaba Rengin.

Los segundos se hacían eternos. Bahar ha seguido adelante entre suturas, pinzas, adrenalina y oxitocina, luchando contra todo mientras Seren gritaba desesperada: “¡Mis bebés están vivos, dímelo, por favor!”

Y entonces, ha llegado el llanto de los recién nacidos. Bahar lo ha logrado. Ha sacado adelante a los bebés. Y ha demostrado que incluso en el día más oscuro, la fuerza de una doctora puede cambiarlo todo.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“Jugaste a la superheroína”: Uras acusa a Bahar de poner en riesgo la vida de los mellizos

“Jugaste a la superheroína”: Uras acusa a Bahar de poner en riesgo la vida de los mellizos

“Siempre estaré con vosotros”: la última carta de Leyla conmueve a todos diez días después de su muerte

“Siempre estaré con vosotros”: la última carta de Leyla conmueve a todos diez días después de su muerte

Milagro en quirófano: Bahar salva a Seren y a sus bebés prematuros bajo una presión extrema

Milagro en quirófano: Bahar salva a Seren y a sus bebés prematuros bajo una presión extrema

El hospital vive su día más angustiante: Leyla en estado crítico y Seren debe dar a luz antes de tiempo
Renacer | 11 de agosto

El hospital vive su día más angustiante: Leyla en estado crítico y Seren debe dar a luz antes de tiempo

Timur reconoce a Leyla como su madre ante toda la familia y cierra por fin su herida del pasado
Renacer | 11 de agosto

Timur reconoce a Leyla como su madre ante toda la familia y cierra por fin su herida del pasado

Tolga le enseña a Çağla su caja del pasado y abre la puerta a una nueva oportunidad entre ellos
Renacer | 11 de agosto

Tolga le enseña a Çağla su caja del pasado y abre la puerta a una nueva oportunidad entre ellos

El psiquiatra se ha sincerado con la amiga de Bahar como nunca antes, y le ha abierto su corazón para pedirle una nueva oportunidad.

"La mayor relajación posible": estas son todos los trucos de Ignacio Montes para preparar a fondo su personaje
Descubre cómo fue

"La mayor relajación posible": estas son todos los trucos de Ignacio Montes para preparar a fondo su personaje

El actor nos ha explicado su forma de trabajo y alguno de sus trucos para conseguir dar vida a un personaje tan intenso como Nando.

Halis no se contuvo: esto fue lo que hizo al enterarse de la traición de Ifakat y Orhan

Halis no se contuvo: esto fue lo que hizo al enterarse de la traición de Ifakat y Orhan

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Remedios recibe la visita de Andrés y Begoña en la cárcel, ¿les contará la verdad?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Remedios recibe la visita de Andrés y Begoña en la cárcel, ¿les contará la verdad?

Capítulo 369 de Sueños de libertad; 11 de agosto: José se replantea contarle a Cristina que él es su padre biológico

Capítulo 369 de Sueños de libertad; 11 de agosto: José se replantea contarle a Cristina que él es su padre biológico

Publicidad