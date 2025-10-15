Antena 3 LogoAntena3
Renacer 14 de octubre

“Es la amígdala”: la lección más tierna de Bahar a su hija para explicarle el dolor de crecer

Tras la tormenta, por fin ha llegado la calma y la comprensión. Bahar y Umay han tenido una charla sincera en la que madre e hija se han perdonado y se han entendido.

Madre e hija por fin han podido hablar con el corazón en la mano. Mientras Bahar le hacía una trenza, Umay, arrepentida, le ha pedido perdón una y otra vez. Le ha explicado que ver la lucha de Yusuf por salir adelante le ha hecho sentir vergüenza y le ha recordado todo lo que su propia madre ha tenido que luchar, sintiéndose fatal por su comportamiento.

La joven se ha roto y le ha preguntado a su madre: “¿Por qué tengo que vivirlo todo tan intensamente?”. Ha sido entonces cuando Bahar le ha explicado científicamente el porqué de su dolor, dándole la respuesta que necesitaba para entenderse a sí misma. Le ha hablado de la amígdala, el centro emocional del cerebro que a su edad lo magnifica todo: "Tu rabia y tus miedos. Tu amor... Tu dolor. Sientes como si no lo pudieras soportar".

Por primera vez en mucho tiempo, ambas se han entendido. Bahar ha recuperado a su hija, y Umay ha vuelto a ver en ella a su refugio.

