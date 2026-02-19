Antena3
Mejores momentos | Capítulo 2

La propuesta más complicada de Amanda a César: “Quiero contratarte para que defiendas a Daniela”

Amanda no está pasando por su mejor momento ni laboral, ni personal y el caso de su hermana necesita al mejor.

La propuesta más complicada de Amanda a César: “Quiero contratarte para que defiendas a Daniela”

César está devastado con la muerte de Jaime, pero la vida sigue y como socio del despacho así se lo ha tenido que comunicar al resto de trabajadores. Arropado en todo momento por Sara, César ha trasladado sus condolencias a todos los que forman parte del despacho.

Lo que menos esperaba después de ese discurso era encontrarse con Amanda, su expareja y hermana de la prometida de Jaime. Ambos están muy afectados por la situación que les ha tocado vivir se han disculpado mutuamente. Pero Amanda tenía un propósito: contratar a César para llevar la defensa de su hermana.

Algo que a César le ha pillado totalmente por sorpresa. “Nos vamos a personar como acusación particular” confiesa César. “No hace falta que te justifiques” le respondió Amanda.

Cuando Amanda le estaba pidiendo un último favor a César, Sara interrumpió la conversación “no puedes estar aquí” le recrimina la joven.

