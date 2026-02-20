Carlota encuentra las pruebas que podrían hundir a Daniela

Gabriel Ochoa quizás no ejerza las mejores prácticas legales, pero sí sabe rodearse de gente con talento. A Carlota su detective privada no se le escapa ni una. Y su mejor baza es que siempre consigue pasar desapercibida.

Lo que Gabriel no se esperaba era que en ese encuentro Carlota le iba a aportar las pruebas que señalaban a Daniela como la asesina de Jaime. Todo apunta a que en realidad la hermana de Amanda sí que tenía un motivo de peso para acabar con la vida de su prometido.

Tras leer las pruebas Gabriel no ha dudado ni un segundo en ir a hablar a solas con Daniela. ¿Será culpable?