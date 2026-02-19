“Jaime ha muerto”: Amanda le da la terrible noticia a Daniela

La ceremonia estaba a punto de empezar cuando la policía irrumpía en la finca para llevarse a Daniela detenida. El que hasta ese momento era su prometido ha aparecido muerto y puede que esté implicada en el asesinato, pero todavía no lo saben.

Amanda, que es testigo de la detención que las pilla por sorpresa no duda en tirar de contactos para ayudar a su hermana en todo lo que pueda.

Es así como le conceden cinco minutos para hablar con su hermana y comunicarle la peor de las noticias: “Jaime ha muerto”.

Daniela le cuenta a Amanda que vio que su marido tenía dos teléfonos: “Tenías razón, pensaba que em estaba engañando”, señala. Daniela le cuenta que discutieron, se dijeron cosas muy feas y le dijo que no iba a casarse con él. ¿Habrá sido capaz Daniela de matar a su marido?