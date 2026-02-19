Antena3
Mejores momentos | Capítulo 2

“Jaime ha muerto”: Amanda le da la terrible noticia a Daniela

Lo que iba a ser un día mágico y feliz se terminó convirtiendo en un día gris para las hermanas Torres.

La ceremonia estaba a punto de empezar cuando la policía irrumpía en la finca para llevarse a Daniela detenida. El que hasta ese momento era su prometido ha aparecido muerto y puede que esté implicada en el asesinato, pero todavía no lo saben.

Del altar al calabozo: la boda de Daniela termina con una detención inesperada

Amanda, que es testigo de la detención que las pilla por sorpresa no duda en tirar de contactos para ayudar a su hermana en todo lo que pueda.

Es así como le conceden cinco minutos para hablar con su hermana y comunicarle la peor de las noticias: “Jaime ha muerto”.

Daniela le cuenta a Amanda que vio que su marido tenía dos teléfonos: “Tenías razón, pensaba que em estaba engañando”, señala. Daniela le cuenta que discutieron, se dijeron cosas muy feas y le dijo que no iba a casarse con él. ¿Habrá sido capaz Daniela de matar a su marido?

