“No quiero divorciarme”: la jugada de Amanda que sorprende a César y a Gabriel

Amanda a firmado los papeles del divorcio de César. Gabriel va a llevarlos al abogado cuando Amanda llega en el último momento para romperlos: “No quiero divorciarme, no estoy preparada”.

“Todavía te quiero, César” confiesa Amanda. Sara no tarda ni un segundo en darse cuenta de lo que Amanda estaba tramando. “Conflicto de intereses, César”.

Gabriel y César estaban atónitos con la escena que estaban presenciando y César solo ha sido capaz de preguntar si eso era cierto.

“No he superado lo nuestro” contestó Amanda y Gabriel apoyó a su compañera argumentado que, si “seguía enamorada, seguía enamorada”.

Aunque la interpretación tan realista de Amanda sembró la duda en Gabriel, “es mentira, ¿no?”.