“No quiero divorciarme”: la jugada de Amanda que sorprende a César y a Gabriel

Amanda conseguía que Gabriel no entregara los papeles de su divorcio… ¿por amor o por interés?

Amanda a firmado los papeles del divorcio de César. Gabriel va a llevarlos al abogado cuando Amanda llega en el último momento para romperlos: “No quiero divorciarme, no estoy preparada”.

Amanda no puede dejar de pensar en su divorcio y se desahoga con Gabriel

“Todavía te quiero, César” confiesa Amanda. Sara no tarda ni un segundo en darse cuenta de lo que Amanda estaba tramando. “Conflicto de intereses, César”.

Gabriel y César estaban atónitos con la escena que estaban presenciando y César solo ha sido capaz de preguntar si eso era cierto.

“No he superado lo nuestro” contestó Amanda y Gabriel apoyó a su compañera argumentado que, si “seguía enamorada, seguía enamorada”.

Aunque la interpretación tan realista de Amanda sembró la duda en Gabriel, “es mentira, ¿no?”.

