La desesperación de Parla llega al extremo: droga a Umay para ocultar la verdad

Las dos jóvenes han entrado al hospital con una misión que les da miedo hasta decir en voz alta: conseguir las recetas que les exigen los chantajistas. Parla ha intentado llevar el control. Le ha dicho a su hermana que se tranquilice y que ella se encargaría de todo, pero Umay no quería dejarla sola.

Y entonces ha pasado lo peor: se han cruzado con Efe. En cuanto lo ha visto, Umay se ha quedado blanca. Parla ha intentado seguir caminando, pero él se les ha acercado como si nada, preguntando si iban a la tercera planta.

Por si fuera poco, ha llegado Yusuf por sorpresa y se ha enfrentado a Efe, desconfiando de él y pidiéndole que se apartara de las chicas. En ese instante, Umay ha empezado a hiperventilar.

Parla la ha agarrado y la ha llevado corriendo al baño para que nadie las viera así. Allí, intentando que no las descubrieran, ha tratado de calmarla: “Respira hondo, mírame”.

Y como el pánico no paraba y temía que las pillaran, Parla ha terminado dándole una droga para tranquilizarla. Porque en ese momento ya no pensaba en lo correcto. Solo en una cosa: que nadie descubriera lo que estaba pasando.