Naz usa al bebé para retener a Evren y alejarlo de Bahar: “Vete con ella si quieres”

En el hospital, Evren le ha dicho a Naz que ya se había ocupado del alta y que la llevaría a casa. Pero Naz le ha respondido que no quería su ayuda, y menos si él sigue pendiente de Bahar.

El cirujano ha intentado hablar, pero ella se ha puesto dura. Le ha dejado claro que sabe lo que siente por Bahar y se lo ha echado en cara sin tapujos: que la ama, que está enamorado y que se lo ha repetido tantas veces que ya no le queda ninguna duda.

Pero antes de que Evren saliera, Naz ha soltado la bomba. Ha dicho que ha tomado una decisión: va a tener al bebé sola. Según ella, si no pueden ponerse de acuerdo, es lo mejor: “El niño no necesita crecer cerca de un padre que no lo quiere”.

Evren se ha quedado helado. Le ha dicho que no puede dejarlo al margen, que el hijo es de los dos. Pero Naz ha dejado clara su postura. La tensión ha subido tanto que la chef ha terminado echándolo a gritos. “Vete con Bahar”, le ha soltado.

Al final, Naz se ha quedado sola, hablándole a su barriga, intentando convencerse de que puede con todo. Pero lo que ha dejado claro es otra cosa: no piensa soltar a Evren sin pelear, y está dispuesta a jugar su carta más sensible para hacerlo.