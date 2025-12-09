Renacer 8 de diciembre
“Todo el mundo comete errores”: Parla se convierte en el único apoyo de Uras tras perderlo todo
Parla ha sido la única en acercarse a Uras después de que toda la familia le diera la espalda. Mientras él intenta recomponerse tras lo sucedido, su hermana lo ayuda en su peor momento.
Parla ha sido la única que ha ido a buscar a Uras después de que lo echaran de casa. Lo ha encontrado en el hospital, sin saber adónde ir. Al verla, Uras ha pensado que venía a regañarlo y se ha puesto a la defensiva: “Vale, has venido a echarme la bronca. Es tu turno, ¿verdad?”
Pero la joven no había ido a eso. Le ha dicho que estaba preocupada por él y le ha preguntado si estaba bien. Uras, agotado por dentro, ha agradecido que alguien, por fin, se preocupara. “Necesitaba saber que alguien me quiere y que me dé un abrazo”, ha confesado.
Parla lo ha abrazado sin dudar. Le ha dicho que todo el mundo comete errores y que nada de lo que ha pasado significa que merezca terminar así.
Entonces, ella ha cogido su bolso como si fuera suyo y le ha pedido que se quede en casa de Rengin: “Te quedarás con nosotras, ¿quieres? En nuestra casa”. Uras se ha sorprendido. Ha dicho que eso sería imposible, que su madre no lo permitiría. Pero su hermana ha sido tajante: “Olvídate de mi madre. Ella tiene un máster en cometer errores. Su mayor error está justo enfrente de ti”.
Así, Parla le ha dicho que a ella le vendría bien tenerlo cerca y que, de paso, podría ayudarla a estudiar. Por primera vez en horas, Uras ha sentido que no está tan solo como pensaba.
