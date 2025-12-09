“Todo el mundo comete errores”: Parla se convierte en el único apoyo de Uras tras perderlo todo

Parla ha sido la única que ha ido a buscar a Uras después de que lo echaran de casa. Lo ha encontrado en el hospital, sin saber adónde ir. Al verla, Uras ha pensado que venía a regañarlo y se ha puesto a la defensiva: “Vale, has venido a echarme la bronca. Es tu turno, ¿verdad?”

Pero la joven no había ido a eso. Le ha dicho que estaba preocupada por él y le ha preguntado si estaba bien. Uras, agotado por dentro, ha agradecido que alguien, por fin, se preocupara. “Necesitaba saber que alguien me quiere y que me dé un abrazo”, ha confesado.

Parla lo ha abrazado sin dudar. Le ha dicho que todo el mundo comete errores y que nada de lo que ha pasado significa que merezca terminar así.

Entonces, ella ha cogido su bolso como si fuera suyo y le ha pedido que se quede en casa de Rengin: “Te quedarás con nosotras, ¿quieres? En nuestra casa”. Uras se ha sorprendido. Ha dicho que eso sería imposible, que su madre no lo permitiría. Pero su hermana ha sido tajante: “Olvídate de mi madre. Ella tiene un máster en cometer errores. Su mayor error está justo enfrente de ti”.

Así, Parla le ha dicho que a ella le vendría bien tenerlo cerca y que, de paso, podría ayudarla a estudiar. Por primera vez en horas, Uras ha sentido que no está tan solo como pensaba.