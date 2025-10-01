Antena 3 LogoAntena3
¿Un nuevo amor para Evren? Naz va a por todas y le pide una cita

Naz, la carismática chef e hija de su paciente, ha entrado en su vida pisando fuerte. ¿Hará que Evren olvide a Bahar?

Al entrar a su despacho, Evren se ha llevado una grata sorpresa. Naz, la hija del paciente al que le ha salvado la vida, le ha enviado una deliciosa comida con una nota muy atrevida, retándolo a hacer las paces.

Lejos de ofenderse, Evren le ha seguido el juego y la ha llamado. Con la excusa de celebrar su nueva amistad, le ha hecho una propuesta: "Esta noche lo invito a cenar para celebrar que nos hemos reconciliado". Evren, encantado con su audacia, ha aceptado la invitación sin dudarlo ni un segundo.

Una nueva puerta se ha abierto para el cirujano. Naz es inteligente, divertida y no tiene miedo de plantarle cara, todo lo contrario a la relación que tenía con Bahar. ¿Le curará el corazón partido que le dejó Bahar? Todo puede pasar…

