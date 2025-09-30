Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 30 de septiembre

"No has cambiado lo más mínimo": Evren aparta a Bahar de su lado y pone un muro entre ambos

Tras llegar tarde por una emergencia familiar, Bahar se ha encontrado con un Evren implacable

"No has cambiado lo más mínimo": Evren aparta a Bahar de su lado y pone un muro entre ambos

Publicidad

Desirée Castillo
Publicado:

Después de consolar a su hija Umay en su peor momento, Bahar ha llegado corriendo a la importante operación que tenía con Evren. Pero su retraso, aunque justificado, no ha tenido perdón. Apenas ha entrado en quirófano, Evren se lo ha reprochado: “No has cambiado lo más mínimo”.

Acto seguido, la ha sacado de la operación, echándola: “Bahar, sal”. Sin darle opción a explicarse, ha dejado claro que su relación profesional será tan distante y cruel como su ruptura.

Conteniendo las lágrimas, Bahar se ha encontrado en el pasillo con Naz, la hija del paciente, que se ha extrañado al verla fuera. Para no crear un problema, Bahar ha tenido que mentir, inventándose que la operación iba tan bien que Evren la había enviado a hacerle compañía.

La situación no ha podido ser más irónica y dolorosa: mientras Naz le confesaba que había prejuzgado a Evren y que le parecía "un hombre interesante", Bahar ha tenido que sonreír y fingir.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

"No has cambiado lo más mínimo": Evren aparta a Bahar de su lado y pone un muro entre ambos

"No has cambiado lo más mínimo": Evren aparta a Bahar de su lado y pone un muro entre ambos

“No le importo a nadie”: Bahar consuela a una Umay rota por la presión y el miedo al futuro

“No le importo a nadie”: Bahar consuela a una Umay rota por la presión y el miedo al futuro

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel descubre el doble juego de Gabriel y su verdadera identidad

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Isabel descubre el doble juego de Gabriel y su verdadera identidad

Capítulo 404 de Sueños de libertad; 30 de septiembre: Gema será la nueva encargada de la tienda mientras Isabel se presenta en la fábrica
Resumen

Capítulo 404 de Sueños de libertad; 30 de septiembre: Gema será la nueva encargada de la tienda mientras Isabel se presenta en la fábrica

Gabriel se pone nervioso al enterarse de que Isabel está en la fábrica, ¿descubrirá quién es en realidad?
Capítulo 404

Gabriel se pone nervioso al enterarse de que Isabel está en la fábrica, ¿descubrirá quién es en realidad?

“Lárgate de la fábrica”: Isabel se presenta en la colonia buscando a Dámaso, pero se reencuentra con… ¡Gema!
Capítulo 404

“Lárgate de la fábrica”: Isabel se presenta en la colonia buscando a Dámaso, pero se reencuentra con… ¡Gema!

La ex secretaria de Perfumerías De la Reina llega a la fábrica y la mujer de Joaquín la reconoce. ¿Qué está haciendo allí?

Claudia intenta que Gaspar recapacite en su decisión de dejar la cantina: “Tú eres el alma de la colonia”
Capítulo 404

Claudia intenta que Gaspar recapacite en su decisión de dejar la cantina: “Tú eres el alma de la colonia”

La joven cree que es un error que su compañero y amigo de marche de Toledo y le pide que se replantee.

Sonsoles Ónega, tras descubrir que Las hijas de la criada se estrenará el día de su cumpleaños: "Me hace mucha ilusión"

Sonsoles Ónega, tras descubrir que Las hijas de la criada se estrenará el día de su cumpleaños: "Me hace mucha ilusión"

Marta, al límite, le comunica a Tasio que necesita dejar sus funciones en la fábrica temporalmente: “He tocado fondo”

Marta, al límite, le comunica a Tasio que necesita dejar sus funciones en la fábrica temporalmente: “He tocado fondo”

El pasado vuelve para castigar a Ferit: no ha podido salvar a su padre como lo salvó a él

El pasado vuelve para castigar a Ferit: no ha podido salvar a su padre como lo salvó a él

Publicidad