"No has cambiado lo más mínimo": Evren aparta a Bahar de su lado y pone un muro entre ambos

Después de consolar a su hija Umay en su peor momento, Bahar ha llegado corriendo a la importante operación que tenía con Evren. Pero su retraso, aunque justificado, no ha tenido perdón. Apenas ha entrado en quirófano, Evren se lo ha reprochado: “No has cambiado lo más mínimo”.

Acto seguido, la ha sacado de la operación, echándola: “Bahar, sal”. Sin darle opción a explicarse, ha dejado claro que su relación profesional será tan distante y cruel como su ruptura.

Conteniendo las lágrimas, Bahar se ha encontrado en el pasillo con Naz, la hija del paciente, que se ha extrañado al verla fuera. Para no crear un problema, Bahar ha tenido que mentir, inventándose que la operación iba tan bien que Evren la había enviado a hacerle compañía.

La situación no ha podido ser más irónica y dolorosa: mientras Naz le confesaba que había prejuzgado a Evren y que le parecía "un hombre interesante", Bahar ha tenido que sonreír y fingir.